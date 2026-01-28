台積破1800元！ 嘉義廠有望成「最大先進封裝基地」

嘉義縣 / 綜合報導

台股今(28)日再創新高，大盤在早盤衝破32700點，權值股台積電，更是在盤中飆破1800元大關，目前最高衝到1810元！記憶體族群也有多檔亮燈漲停，不難看出AI和半導體的市況，有多麼熱絡。最近「護國神山」也首度曝光位在嘉義的先進封測7廠，未來有望成為全球最大的先進封裝基地，實踐「根留台灣」的承諾。

兩年前還是一片蔗田，如今已經成了「矽田」，台積電嘉義先進封測7廠，日前首度在鏡頭前曝光，建築上的灰線條，寓意阿里山神木，特別融入嘉義元素，廠房面積約16座足球場大，有望成為全世界，最大的先進封裝基地，不只彰顯「護國神山」，根留台灣的決心，也凸顯半導體需求暢旺，28日台積電股價，盤中飆到1810元，再創新天價。

分析師陳武傑說：「台積電在製程上面的領先，我們都認為其實都不是什麼太大的問題，可是真正必須要去關注的重點，到了2027年英特爾的14A，就有可能來鬆動台積電的這些關鍵的位置，考量到是全球地緣政治的問題，而產生這些訂單上面的這個轉單的狀況。」

分析師點出潛在風險，但依然看好台積電今年後市，而AI應用蓬勃，記憶體供不應求，相關類股也持續飆漲，旺宏28日開盤5分鐘，就亮燈漲停，只是盤中漲停板不斷開關，利基型記憶體IC設計廠晶豪科，也攻上漲停板，DRAM雙雄之一華邦電，早盤也成功亮燈。

分析師陳武傑說：「漲價的風潮畢竟來講到現在是都沒改變的，第一季的部分的話可能少則8成，多的可能就是一倍的這樣的一個漲勢，還是要去觀察就是漲價的風潮到底到什麼時候結束。」

因應記憶體供應吃緊，深耕台灣許久的美國大廠美光，才剛買力積電銅鑼廠，又宣布加碼投資新加坡，未來十年預計砸下240億美元，市面上AI泡沫論不斷，但科技巨擘頻頻出手，股市也強勢表態，或許也側面顯現，人工智慧浪潮並未停歇。

