台積移美 陳冲：台恐失戰略夥伴地位
行政院副院長鄭麗君結束台美關稅談判返國，朝野對成果各自解讀。前行政院長陳冲分析，將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA（讓美國再度偉大）重要的一著棋，台灣關心的不應是區區稅率，而是台灣長期建立的科研基礎，以及人才培養，在產能外移後，是否還會被（美方）視為戰略夥伴？至於國發會融資保證機制，是否合法可行？他認為，有待商榷。
陳冲回顧海湖莊園協議中的「重構全球貿易體系指引」，發現有三項重點，與關稅談判有關。首先，美國可操縱關稅議題，以換取貿易夥伴做重大產業投資，可見關稅不是首要目的；其次，美國可利用關稅，促使其他國家在貿易或安全議題達成更有利的條件；最後，關稅作為談判工具，總統就幅度、時機等反覆無常的態度，可以製造恐懼與疑慮，將增加談判的籌碼。
別的不談，川普針對北約有意增援格陵蘭就表示，不配合將加徵關稅，陳冲表示，「這不正是海湖的劇本？」他直言，台灣半導體產能泰半移至美國，3年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山？是否士氣渙散？就非川普所關心。
不過，中經院院長連賢明認為，台積電在美建廠速度，不用擔心短期達成美國所預期「台灣半導體60％、美國40％」；他分析，台積電亞利桑那1廠約生產2萬片4奈米晶圓，2027年下半年完成的2廠將會生產3奈米晶圓；反觀台灣3奈米晶圓每月就達20萬片，藉由相關數字，便能判斷台灣與美國產能。
外界關心政府承諾2500億美元信用保證，會不會拖垮財政？連賢明認為，經濟部已對外說明，政府承諾的信用保證，並不會使用現有信保基金，不會排擠中小企業所使用的額度。
其次，很多企業不一定有海外投資經驗，國內外金融機構沒有這些企業信貸紀錄，難以取得貸款，政府透過信用保證協助這些廠商，讓金融機構願意貸款進行投資，而政府擔保估計不到1/10，即政府保證金額約250億美元。
