台積美廠產能與台五五比？卓揆：短期不可能

▲卓榮泰表示，台積電美國廠產能短期內不可能和台灣達到五五比。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰5日在「寶島全世界」節目專訪，再度針對美台關稅談判與半導體布局做出最新說明，並明確強調，台積電最先進的1.6奈米與1.4奈米製程不會外移國外，核心技術將穩固留在台灣。

卓榮泰指出，外界對台積電美國廠產能可能與台灣達到「五五比」的解讀並不正確。他直言，短期內不可能，美國廠追趕量產時程的時候，台灣的先進製程仍會不斷向前推進，台灣不會停下腳步等待其他國家。未來產能配置將視全球需求與貿易情勢重新調整，但台灣依舊是最重要的研發及先進製程基地。

談及關稅議題，卓榮泰表示，目前政府正積極與美方對接，期望能在「可預見的時間內」盡速達成協議，給予產業安定感。

他進一步說明，外界關注的「台灣模式」並非要求企業外移，而是以三大原則協助台商全球布局，包括，海外投資由企業自主決定，政府不直接投入資金；政府提供金融支援，例如融資保證；政府與政府合作，建立如服務園區般的平台，由美方提供土地、能源、人才及簽證等行政協助。

卓榮泰強調，台灣的科學園區成功經驗，是其他國家難以複製的，因此能形成互補，不等於供應鏈外移。

在談到美方期待台灣在談判中提出大型投資承諾時，卓榮泰回應，對於外界盛傳美國希望台灣承諾逾3000億美元投資，他本人並未聽聞此數字。不過他指出，美光、德儀等在美投資確實持續擴大，而台灣企業如環球晶也積極布局。

卓榮泰補充，政府希望避免20%暫時性關稅與232條款疊加衝擊，並力求在談判中取得對台最有利的條件。他坦言，各國談判內容不同，並非可以直接跨國比較，但台灣將努力爭取優於其他競爭者的結果。

