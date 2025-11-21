台積老將投靠洩密 陳立武駁謠言

外傳台積電前資深副總羅唯仁帶走敏感資料跳槽英特爾，英特爾執行長陳立武20日出席半導體產業協會（SIA）年度頒獎典禮時駁斥外界的說法，指出這都只是謠言與臆測，並表示這些說法毫無根據。

陳立武強調，英特爾遵守規則，並尊重智慧財產權。同時，陳立武並未回應人事案的議題。該協會將最高榮譽羅伯特‧諾伊斯獎頒給台積電執行長魏哲家和前董事長劉德音。

外媒指出，目前市值超過1.15兆美元的台積電無疑是全球晶片代工領導者，已然超越半導體先驅英特爾，而台積電專有的數據和製造技術不僅是商業機密，更對台灣具有戰略重要性。另有知情人士指出，台積電已針對羅唯仁是否在未經同意下帶走機密展開內部調查，不過目前尚不清楚台積電是否針對該公司可能受到的損害做出結論。

英特爾執行長陳立武於2022年受英特爾邀請加入董事會，主要任務是重振英特爾、2023年擴大職責範圍，授權監督製造業務。

去年8月陳立武卻突然閃辭英特爾董事一職，引發軒然大波，當時英特爾被外界評價「沒救了」，並且外傳他與時任英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）理念有分歧。

在暌違7個月後，陳立武今年3月中旬重返英特爾，在接任CEO後首封員工信中承諾：「將努力恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，並將打造為世界一流代工廠。」

陳立武出生於馬來西亞、在新加坡長大，有新加坡南洋理工大學的物理學學士學位、麻省理工學院的核工程碩士學位，以及舊金山大學的MBA學位。陳立武自2004年起擔任益華電腦董事會成員長達19年，並在2021年至2023年期間擔任益華電腦執行董事長。