台積老將羅唯仁出走英特爾！2奈米機密恐曝 童子賢說重話了

財經中心／王文承報導

和碩科技董事長童子賢表示，一個產業的崛起絕非一兩個人就能完成，因此不需過度擔心，英特爾彎道超車台積電。（圖／三立新聞）

台積電昨（25）日宣布正式對「帶槍投靠」英特爾的前資深副總羅唯仁提告。外界也好奇，他所帶走的機密資料究竟能否讓英特爾受惠、甚至可能「彎道超車」台積電？對此，和碩科技董事長童子賢表示，一個產業的崛起絕非一兩個人就能完成，因此不需過度擔心。

台積老將羅唯仁出走英特爾 童子賢說重話了



童子賢今（26）日出席「科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流」時受訪談到此事。他指出，在科技業工作，不論是企業或個人，都有一條絕對不能觸碰的禁忌——不得違反職業道德。

他進一步表示，職業道德的界線相當清楚、黑白分明，不能輕易跨越。不過，這起案件進入智慧財產權領域後，在實務操作上確實相當具挑戰性，因為牽涉跨國智財與跨國司法管轄，再加上當事人可能具美國籍，因此在處理上更加複雜。他認為，這次事件是對台灣的一項考驗，也能檢視我國在跨國智財、司法實務上的運作能力。

至於外界擔心羅唯仁帶走多份機密，是否讓英特爾有機會「彎道超車」？童子賢回應，他曾多次強調，一個產業的成功不會因為一兩個人就能瞬間建立。他以中國的中芯半導體、武漢弘芯為例，這些公司曾試圖打造半導體產業，也有不乏比羅唯仁位階更高的前台積電人才想創辦或參與其他公司，但最終仍無法成功，技術層面也與台積電存在巨大差距，因此這方面無須過度擔心。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

