台積老將羅唯仁疑帶槍投靠 龔明鑫點頭 若調查明朗考慮撤銷其工研院院士身分

經濟部長龔明鑫今（19）日表示，有關台積電前副總羅唯仁疑似帶走公司2奈米以下研發機密，並到競爭對手公司英特爾任職一事，該案目前已在高檢署分案調查中，若調查後事證比較明朗，確有涉嫌竊取機密資料一事，會考慮撤銷其工研院院士身分。至於羅唯仁到底有否和台積電簽署禁業條款，也還在查證中。

龔明鑫今天赴立法院經委會就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」專案報告並備質詢。國民黨立委王鴻薇表示，肯定高檢署主動立即分案調查的態度，因為護國神山的2奈米以下技術可能被竊，茲事體大。

王鴻薇又說，羅唯仁9月才剛榮任工研院院士，當然案子還在調查中，是否院士也是台積電公司推薦？龔明鑫坦言，「對」。

王鴻薇追問，針對羅唯仁院士可能涉及偷竊台積相關機密，這時要不要考慮，暫停或撤銷其工研院院士身分。龔明鑫表示，委員既然提到，會再來和工研院討論，但整個案件還在初步調查中。

王鴻薇再問，台積電還沒告發嗎？龔明鑫指出，因屬公訴罪，本案由高檢署按國安法偵辦中，經濟部配合調查。若在調查結果比較明朗的情況下，經濟部要做處理。

王鴻薇表示，台積電機密資料遭竊已不是第一次，日前日商東京威力也涉嫌竊取台積機密，當時台積電是主動開發，該案高檢署也在偵辦；但台積電機密一再被竊取，雖只是有關公司內部問題，但政府主管機關有否著力點？外傳羅唯仁退休後立即到美國英特爾任職，公司有沒有簽競業條款，有沒有公司治理的漏洞？

龔明鑫表示，是否有簽競業條款，經濟部還在查證中，有一種說法是他有簽。王鴻薇緊接著指出，若有簽署，如何可以立即轉任其他半導體公司？龔明鑫答覆，「理論上不可以。」

王鴻薇指出，若羅唯仁已簽競業條款，又疑似竊取資料到競爭對手任職，是否鼓勵台積電，一定要提告？龔明鑫表示，目前高檢署已主動調查，台積是配合高檢署調查，經濟部也會調查。

