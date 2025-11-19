台積老臣羅唯仁傳竊2奈米機密 陸行之存疑

▲台積電老臣羅唯仁昨日被爆出在離開台積電前，疑似將大量2奈米、A16、A14等先進製程資料帶走。知名半導體分析師陸行之對此存疑。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電老臣、資深副總羅唯仁昨日被爆出剛於7月退休，10月便火速跳槽英特爾，且在離開台積電前，疑似用高階主管權限，要求下屬影印大量2奈米、A16、A14等先進製程資料帶走。知名半導體分析師陸行之對此存疑，並提出不合理的疑點：「這事情有貓膩，還是像大陸古裝劇的故事？」

半導體產業界傳出，羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，指派屬下幫他影印大批台積電2奈米、A16、A14奈米及以下等先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報，當時他是資深副總，拿取任何公司資料或指示下屬做甚麼，似乎都顯得理所當然。

對此，陸行之在臉書上發文表示，如果這是事實，他不解的是，為何有些在台積電貢獻數十年光榮退休（不是跳槽，也不是被開除喔）的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊？

陸行之說，「難道這事情有貓膩，還是像大陸古裝劇的故事」，是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？

據了解，台積電多數高層在榮退、離職前，都會與公司簽署為期一年半的「競業禁止條款」，並享有半薪補償，但羅唯仁竟能在三個月內加入英特爾，陸行之質疑，如果不是這樣（羅沒簽條款），台積電怎麼樣也應該會根據 2奈米資料外洩而提告，「老實說，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？你們覺得呢？我們繼續看戲看下去吧。」

經濟部長龔明鑫過去擔任國發會主委，也同時為法人董事代表人，他今日也在立法院質詢也被媒體問到是否認識羅唯仁，對於其人品判斷，龔明鑫表示，「當初覺得還不錯」，對於發生狀況有點意料之外。

