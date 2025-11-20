台積老臣羅唯仁案釀國安危機 馬文君轟賴政府：只敢罵大陸

台積電傳出機密外洩事件。（示意圖／shutterstock／達志）

前台積電資深副總羅唯仁被爆疑似帶走2奈米以下先進製程相關機密，跳槽至英特爾（Intel），讓外界擔憂恐引發國安危機。對此，國民黨立委馬文君痛批民進黨政府雙標，應該要給國人一個交代。

馬文君在昨（19）日播出的《庶民大頭家》節目表示，她真的懷疑民進黨政府會硬起來，或者敢硬起來，因為過去常不斷叫囂中國大陸軍機軍艦繞台，對我們是軍事威脅，也是最直接、最不掩飾的，我們必須面對的壓力。不過她認為，中國大陸的威脅是軍事面，美國跟日本對台灣是技術面跟產業面，雖然都是國安威脅，可是性質完全不同，民進黨政府都只挑一個講。

馬文君指出，最近包括日本跟美國，因為日本在9月已經發生了，工程師把機密竊取，而且甚至2奈米的都已經可以對外宣布說研發成功，可是民進黨政府只說中國大陸因為會打我們，所以美國如果要搬走台積電，台灣就只能默默的點頭，也基於同樣理由，日本竊取台積電的機密，我們就要裝作不知道？

馬文君痛斥，到現在我們面對日本，已經發生了竊案，而且造成整個國安危機，我們的政府其實到現在都不敢講不敢查，也不敢。美國英特爾已經吸走台積電的退休主管，技術外流疑慮這麼大的狀況之下，政府也只是說在觀察，必要的時候會協助訴訟。

馬文君認為是雙重標準，「民進黨政府只敢罵中國大陸，可是面對護國神山的國安危機，甚至台灣整個可能都被掏空的情況底下，美日對台灣其實核心利益已經伸手到非常非常嚴重的地步，政府都假裝沒有看到」，後續在面對整個台積電，還有整個產業鏈，甚至政府都主動說要去美國投資設廠，把整個供應鏈都移過去，還可以大剌剌的鋪陳布局。

馬文君強調，這些對整個台灣後續的影響，是非常嚴重的，其實我們要的不是一個主動把台積電往外推的政府，而是一個能夠守護我們自己核心利益的政府，喊話民進黨應該要給國人一個最好的一個交代。

