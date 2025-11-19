台積老臣羅唯仁被爆影印機密帶去英特爾？經濟部長點名三大國安疑慮

財經中心／李宜樺報導

台積老臣遭爆帶走先進機密 震撼半導體圈



台積電前資深副總羅唯仁爆出退休前疑似帶走大量2奈米、A16與A14等超高機密製程資料，消息震撼全台科技圈。羅唯仁75歲、於今年7月底退休，卻在離職前要求下屬對他進行多場簡報，並據傳影印大批核心資料帶走，外界更傳他已於10月底火速回鍋英特爾，引發「機密外流」疑雲。據傳台積電目前全力蒐證，檢方也已介入了解，整起事件恐不只企業內部糾紛，而是攸關國安層級，對此台積電尚未對外說明。

經長提出3層次警訊 國安法是否適用成焦點



對此重大案件，經濟部長龔明鑫今赴立院時接受媒體訪問，（19）日再度公開說明，並直接點出「3個層次」的國家關注：

第一，國家安全利益。高檢署智財分署已分案調查，經濟部也將釐清是否涉及國安法中「核心關鍵技術」外洩疑慮。

第二，整體產業利益。若台積電技術遭竊用，衝擊的不只是單一企業，更可能破壞台灣在全球半導體供應鏈的信任基礎。

第三，個別企業損害。是否提出營業秘密訴訟，則尊重台積電決定，政府願意全力協助。

龔明鑫強調，核心關鍵技術清單會「隨時更新」，防堵任何潛在外流風險。

檢方啟動調查 台積電史上最敏感案件之一



台灣高檢署昨已宣布，針對羅唯仁疑似攜帶技術資料一事，由智財分署展開「他字案」調查。此案涉及先進製程，關乎台灣護國神山的技術命脈，檢方動作之快，顯見事態不尋常。業界盛傳，若羅唯仁確實以退休名義攜機密回鍋競爭對手，恐成國內半導體史上最嚴重的高階主管外洩案。

高階主管回鍋英特爾 引爆跨國競爭敏感神經



半導體業者坦言，羅唯仁曾在英特爾任職多年，如今「重返老東家」時間點極度敏感。尤其台積電正處於2奈米量產前夕，任何先進技術被竊取，都可能改變全球產業競局，更可能讓台灣與美國科技合作產生裂縫。此事件也讓全球晶片供應鏈高度關注，相關企業開始重新檢視高階主管離職資料查核制度。

市場同時憂心科技巨頭投資過熱 政府：都有訂單支撐



近期科技股震盪，市場開始擔心AI投資是否過熱。對此龔明鑫表示，「都有實質訂單支撐」，會密切留意資本市場，但除非出現重大非經濟事件，政府不會干預市場。他也坦言，近期資本市場波動確實加劇外界對科技巨頭動向的緊張情緒。

