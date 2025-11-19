台積老臣2奈米洩密案 童子賢曝其最大風險

▲和碩董事長童子賢今（19）日強調，台積電組織韌性極強，要觀察的是一個人帶走資料，還是整組團隊帶走離開。（圖／記者葉政勳攝，2025.07.25）

[NOWnews今日新聞] 台積電前資深副總羅唯仁近日傳出在離開台積電之前，帶走大量2奈米、A16、A14等先進製程資料，之後於今年10月火速回鍋英特爾老東家。對此，和碩董事長童子賢今（19）日表示，台積電組織韌性極強，不會因單一人員跳槽而受重傷。強調反要觀察的是一個人帶走資料，還是整組團隊帶走離開，「那就麻煩了」。

童子賢今日出席「2025 玉山安永科技論壇：從全球風險到治理升級：供應鏈韌性與技術驅動的未來關鍵」，他會前指出，第一時間也是從媒體得知此事，以他對半導體產業的觀察，台積電不會因某一位工程師的資料外流就出現關鍵性損害。畢竟台灣科技產業對資訊安全與智慧財產保護相當熟練，企業也早已建立完備體制，不至於因一個人而造成體質動搖。

童子賢回顧，中國半導體業者中芯國際，以及一些現在中國的半導體供應鏈，其實都是台灣的人才，包含工程師跟當年台積電任職過的幹部去創立的，雖然帶給對岸目前在成熟製程上有相當大的產能，但台積電並沒有因為這樣失去在全球先進製程上的龍頭地位。

童子賢進一步分析，三星與英特爾的整體製程架構，本質上和台積電累積數十年的模式完全不同。三星與英特爾偏向垂直整合，是先有自家產品，再調整工廠製程；反觀台積電的強項是「一次服務眾多客戶」，能夠依照不同客戶的設計與需求進行大量微調。

他說，「台積電有能力同時應付五個大客戶、三十個中型客戶、一百個小客戶，製程參數因應不同產品而fine-tune（微調），良率仍然維持很高，這是其他公司做不到的。」

童子賢認為，在這種結構下，就算有人帶走部分製程參數或調整筆記，對其他公司仍僅具「參考」效果，無法直接移植。不同公司的流程配置、生產順序與設備安排本來就不一樣，甚至連工廠的整體規劃與操作文化都存在差異，光靠參數並不足以重建台積電的製程能力，「不太可能直接複製」。

童子賢以IDF經國號當年停產為例，因為沒安排好相關工程師及研發團隊，沒有幫他們安排好去處，導致整組、幾百人就直接跳槽到韓國去，讓韓國在航太產業大幅進步，反之台灣因為當年失去了這批人才，現在重啟研發辛苦，是整組人才流失帶來的影響。

「目前看來是一個人的事件，我認為還好。如果是整個團隊，那就比較麻煩。但這次不是。」他也重申，台灣是全球科技產業的「好鄰居、好夥伴」，整個產業界對智慧財產權與資料安全相當熟練，相信台積電組織具備高度韌性，不會因個別跳槽或資料抄錄而動搖競爭力。

