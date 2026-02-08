台積董事會熊本召開 聚焦台日合作

晶圓代工龍頭台積電為期2天的董事會於9日正式登場，傳出首度移師日本熊本召開，適逢台股即將於11日封關，這場選在海外舉行的董事會，將敲定2025年第4季股利、員工業績分紅及2026年鉅額資本預算，而評估中的熊本2廠（JASM）是否導入3奈米先進製程，也須董事會點頭，成為全球半導體產業與資本市場高度關注的風向球。

繼去年2月首度赴美國亞利桑那州召開董事會後，台積電今年再度在海外舉行董事會，市場解讀，此舉象徵日本在台積電全球戰略地圖中的地位顯著攀升，對台積電來說就是先進製程的第2據點。

董事長暨總裁魏哲家5日才與日相高市早苗會面，隨即展開熊本行程，除讓董事會成員親自視察營運現況，更顯示台積對於落實全球製造、台灣研發布局的決心。

隨AI需求持續噴發，魏哲家日前證實，正評估興建中的熊本2廠導入3奈米製程，法人指出，若此案獲得董事會通過，將打破過去日本僅負責成熟或特殊製程的印象，讓日本成台積海外最先進的AI晶片生產基地之一。

在財務議程部分，台積電去年第4季繳出驚人成績單，歸屬母公司淨利達新台幣5057.44億元，每股稅後純益（EPS）來到19.5元，創下單季歷史新高；財務長黃仁昭先前強調「股利穩定成長」的原則，市場普遍預期，本次董事會核准的去年第四季現金股利，有機會突破前1季的6元水準，甚至向更高標準挑戰。

不僅股東受惠，隨著去年全年獲利攀上高峰，此次董事會也將核准員工業績獎金與酬勞（分紅），在台積去年營運高度成長的背景下，外界預期今年分紅總額將水漲船高，再次刷新天花板。

此外，最受產業關注的民國115年資本預算支出，面對AI晶片對先進製程及CoWoS封裝的強勁需求，台積先前預估今年資本支出將達520億至560億美元，法人認為，此次董事會核准的預算流向，將具體落實於台美及日本等地的產能擴充，台積預計在10日公告董事會最終決議。