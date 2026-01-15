台積董座霸氣回應英特爾競爭 魏哲家：大客戶訂單不鬆動

台積電（2330）昨（15）日法說會中，法人關注輝達、蘋果等大客戶與英特爾可能合作，訂單是否鬆動？台積電董事長魏哲家霸氣回應：「不會！」他強調，當前先進製程與系統整合日益複雜，時至今日「競爭不是光靠砸錢就能成功」。

魏哲家強調，設計一項非常完整或先進的技術，並達到最佳化，通常需要約二到三年的時間，完成設計才能打造產品，產品通過驗證要進入量產、提高良率、產能爬坡，通常還要花一到二年時間。換言之，從技術準備、產品設計到量產放大是一段長周期工程，短期內很難靠追加資本支出就改變供應鏈選擇。

魏哲家直言，台積電當然有競爭對手，而且是強勁的對手，正視對方投入與進展，但不會因此動搖。他強調，台積電將持續以技術領先、製造能力與客戶信任為核心，推動業務依既定方向成長，並在競爭環境中延續長期優勢。

根據外電報導，美國總統川普日前與英特爾執行長陳立武會面後在社群平台發文，盛讚英特爾的進展，表達美國正在實現將尖端晶片製造帶回本土；輝達、蘋果也接連和英特爾合作。魏哲家說，這麼多年來台積電一直和對手競爭，有信心可以保持領先。

英特爾目前最新技術進展到Intel 18A製程，但以優化內部產品需求為重點，是未來至少三個世代客戶端與伺服器產品的關鍵技術基礎。接下來的14A製程，據了解，則是從進行開發的時候就考慮到外部（代工）需求。

去年包括美國政府、軟銀集團與輝達都先後宣布將注資英特爾。輝達並宣布將與英特爾共同開發多代的客製化資料中心與PC產品，在資料中心方面，英特爾將為輝達打造客製化x86 CPU，在個人運算方面，英特爾將打造並推出整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片。

