台積衝天價 法說行情暖身

台積電（2330）1月15日將舉行法說會，法說會行情提前暖身，昨（2）日股價開高走高，終場衝上1,585元，以最高價作收，上漲35元，市值達到41.1兆元，再創新天價。不過外資轉為賣超4,399張，三大法人賣超2,324張。

台積電受惠AI應用火熱，3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價，將從元旦起生效，法人看好挹注台積電今年首季不受傳統季節因素影響，有望至少持平上季、甚至小幅季增，挑戰歷年最旺的第1季。

台積電預定2026年1月15日召開實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電首季可望淡季不淡，主因輝達、超微等大客戶新平台陸續推出，博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，支撐台積電3奈米以下先進製程持續供不應求。

台積電先進製程方面，近期官網正式公告2奈米（N2）技術如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，目前正在高雄晶圓22廠、新竹寶山廠區有籌備籌備數期的2奈米晶圓廠。

台積電強調，N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。奈米片電晶體結構將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求，N2及其衍生技術也將擴大台積電的技術領先優勢。

另一方面，美國政府日前給予三星電子與SK海力士為期一年的出口許可設備至大陸，台積電在去年底也證實已獲得美國商務部一年期的出口許可。台積電去年12月31日晚間指出，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京），確保當地營運及產品出貨不受影響。

