台積設廠＋關稅15% 19檔台股影響曝！

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，指台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，且台積電會增加對美投資，至少再建5座半導體廠。對此消息，行政院經貿辦表示，在台美第5輪實體會議後，台灣透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對台灣業者有利的投資環境，同時也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

目標是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若確認將對外說明。

法人指出，目前台積電在海外的產能占比不高，但若未來再增加五座晶圓廠加入投產，台積電的產能分布將出現大幅改變；市場保守估計，海外先進製程月產能可能超過15萬片，將足以因應美國科技大廠多數AI與高效能運算需求短期而言，台積電（2330）建廠廠務，以及高階製程/高階封裝所需設備以及耗材可望優先受惠。長期而言，台灣可能面臨兩大危機，1.半導體產業空洞化，2.「矽盾」瓦解，對台積電來說未來將有1.龐大折舊攤提，2.毛利率下滑，兩大難關需要克服。

美產業K型化 商戰逼產業移入

美國產業發展K型化現象明顯，未來美國勢必加大力度要求全球企業赴美投資受惠優先關注標的廠務-漢唐（2404）、帆宣（6196）、兆聯（6944）、和淞（6826）、洋基工程（6691）、聖暉（5536）；設備-迅得（6438）、華景電（6788）、京鼎（3413）；先進封測-日月光投控（3711）、京元電（2449）：耗材-台特化（4772）、三福化（4755）、勝一（1773）、昇陽半（8028）、中砂（1560）、辛耘（3583）。

