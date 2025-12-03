台積赴美效應…台美半導體空中走廊開通 華航開闢直飛鳳凰城航線
台美半導體空中走廊開通，華航（2610）先飛。在台積電大舉布局美國後，國內航空公司陸續規劃投入「台美半導體人流、物流空中走廊」，華航昨（3）日首航鳳凰城，成為亞洲第一家直飛該城市的航空業者。
華航後發先至，搶先開通台北—鳳凰城航線，不僅補齊台美航線的重要拼圖，也為亞洲開啟直達鳳凰城的新頁。華航董事長高星潢表示，華航深耕北美市場已逾半世紀，因應台積電赴美設廠及周邊客貨需求激增，昨日首航班機全滿。鳳凰城成為華航北美第七個直航客運航點，使華航北美航網再下一城，未來每周將提供40班往返航班，北美市場將成為明年營運成長的主要動能。
近年在「讓美國再次偉大」政策拉動下，美國商機陸續釋出，各產業紛紛加碼北美投資，帶動人流與物流需求快速擴張。亞洲旅客經由各樞紐轉機前往北美、中南美者明顯攀升，東南亞旅客轉機至北美的占比已達65%。
華航、長榮航與星宇航空均積極布局北美市場。其中，長榮航自10月3日起直飛達拉斯，成為亞洲唯一同時飛往德州兩地的業者；華航於12月3日開航鳳凰城，為亞洲首家直飛該城市的航空公司；星宇航空則規劃於2026年1月15日開航鳳凰城。
昨日台北—鳳凰城航線正式開通，高星潢親自搭乘首航班機，交通部長陳世凱及美國在台協會台北處長谷立言亦出席登機門活動。如今直航僅約12小時，省下近六小時旅程。高星潢指出，新航線以A350-900新世代客機執飛，鳳凰城身為美國西南重要門戶，是多數轉機行程必經點，可為商務與觀光旅客提供更彈性的選擇。
華航將提供每周三班台北—鳳凰城直飛航班，除滿足台灣與美國西南地區商務、旅遊需求，也能善用桃園機場轉機優勢，銜接華航在東南亞與東北亞的航網。
