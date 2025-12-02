台積赴美設廠 台人赴美置產效應 擴大

台積電（2330）前進美國設廠效應發酵，掀起台人赴美置產熱潮。台積電傳出與全美第三大開發商Pulte（普爾特房地集團）攜手，參與鳳凰城110萬坪州有信託土地競標，底價約新台幣62億元，預訂明年1月7日開標，最新市調顯示，台灣人赴美置產效應也跟著持續擴大。

海外不動產業者表示，今年4月以來，國人詢問周邊不動產動向的人數暴增八倍。

台積電在美國投資設廠之際，傳出與Pulte集團簽署合作協議，參與一項土地重新規劃計畫，雙方將在廠區正南方州信託土地上，共同推動一個超過6,350英畝的綜合大型社區開發案「鳳凰城北方公園（North Park Phoenix）」。據了解，「鳳凰城北方公園」將是一座兼具商業、就業與住宅的多功能開發案，整體規劃可容納最多1萬5,150個住宅單元，包括整棟住宅及出租公寓。其中約902英畝（110萬坪）土地，將成為台積電廠區南側的創新走廊，也為未來可能的擴建預留空間。

