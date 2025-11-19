台積退休大將帶2nm機密投靠英特爾？ 前董事回應了！

財經中心／廖珪如報導

經濟部長、台積電前董事龔明鑫回應退休大將被爆拿二奈米機密到英特爾相關。（圖／記者師瑞德攝影）龔明鑫

前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會今（19）日專報「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」邀請經濟部、中油相關班為進行報告，並備質詢。經濟部長龔明鑫今在立法院經委會受詢時表示，自己過去擔任台積電董事期間（國發會主委任職期間）曾與羅唯仁接觸，「當時印象覺得還不錯」，如今聽聞其退休後轉往英特爾且涉案，「確實有點意料之外」。

民進黨立委邱議瑩則追問技術外流的範圍及影響。對此，龔明鑫表示，政府關切層面包含「國家安全」、「產業利益」及「廠商損失」三大項。目前高檢署已啟動調查，是否涉及核心技術將由司法機關釐清，經濟部也會全力配合。至於外界關注究竟有哪些技術資料遭帶走，龔明鑫回應，相關內容是否屬於台積電營業秘密，應由台積電對外說明，經濟部不宜代答，但會協助確認哪些屬於營業秘密範疇。

國民黨立委張嘉郡在質詢時詢問龔明鑫是否認識羅唯仁並請其評價。龔明鑫重申，過去在台積電任董事時見過羅，當時並無負面印象，但對現階段的發展感到意外。國民黨立委謝衣鳳也質疑，2022年修了國安法，對於商業間諜、營業秘密外洩有相當程度規範，國家核心關鍵技術項目32項清單中，羅唯仁若把二奈米以下台積電帶到英特爾去，涉及到技術清單哪一個項目？

台積電尚未告發 高檢署主動調查

龔明鑫說，清單項目是經濟部擬定的沒錯，但是羅唯仁拿走什麼技術是台積電認定的，經濟部會配合高檢署調查做說明，羅拿走的技術是否符合，如果符合就違反國家安全法對嗎？龔明鑫說「有這個疑慮」，謝衣鳳問，那你會對他們提出違反國安法嗎？龔明鑫說這要司法機關做決定，高檢署已經調查。謝衣鳳追問，那你有了解他們的進度嗎？外洩的進度（台積電）。龔明鑫說，什麼樣的秘密洩漏出去，這「也是個秘密」要尊重台積電。謝衣鳳認為這涉及國安法規定，經濟部還是要去了解，龔明鑫答應會去了解。

國民黨立委王鴻薇也到經濟委員會追問龔明鑫，台積電正在了解還沒有要告發，但高檢署主動分案「我非常肯定」因為二奈米以下被竊茲事體大，王鴻薇說，羅唯仁9月榮獲工研院院士，當然，這案子還在調查之中，既然這個院士是台積電推薦的，若院士涉及偷竊台積電機密，要不要考慮暫停或撤銷工研院院士身份。龔明鑫說，這我們來跟工研院討論一下，但是這個案子才初步調查，高檢署按照國安法，就經濟部來講還在配合，是在這個階段。如果案件明朗的話才要跟工研院討論。

王鴻薇好奇，這裡面有沒有公司治理漏洞？怎麼可能退休就去英特爾，龔明鑫說，是不是有簽競業條款，一個說法他是有簽的，理論上有簽是不可以。這件事高檢署已經主動調查了，我們經濟部也會配合。

《三立新聞網》爬梳，台積電前資深副總被傳違反競業條款至英特爾上班還帶走二奈米以下製程一案，台積電、羅唯仁雙方從來就未證實、未發出聲明。台積電是獨立的上市公司，並非國家資產，因此只有台積電能判斷、宣布對羅唯仁的調查，目前輿論都只是推論。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

