台積退休大將英特爾任職傳美方介入？ 龔明鑫發聲了！

財經中心／廖珪如報導

龔明鑫回應羅唯仁赴英特爾任職是否有美方因素。（圖／記者楊士誼攝影）

針對前台積電資深副總羅唯仁違反競業條例赴英特爾任職，經濟部長龔明鑫今（1）日在與產業公協會第二場說明會後接受採訪時表示，應該是他個人行為，背後沒有太複雜的因素。

針對台積電退休大將羅唯仁違反競業條例赴英特爾任職，有媒體詢問龔明鑫會否擔心是地緣政治、美國因素，龔明鑫說自己覺得還好，應該是羅唯仁一個人的作為，目前高檢署已經依照國安法對其進行調查，台積電也已經提告，案子已經進入司法程序，就等待結果。

