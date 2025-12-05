台積退出GaN、力積電代工、嘉晶卡位 法人評點買進個股一次看

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。

以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。

嘉晶 (3016)

台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。

聯陽 (3014)

毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。

聯詠 (3034)

25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。

穩懋 (3105)

11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收46.49億元，EPS 0.99元，本業轉佳，維持買進。

技嘉 (2376)

伺服器出貨近七成，GB占比兩成。2026年伺服器營收估年增40%至2,800億元，維持買進。

群聯 (8299)

記憶體漲價推升成本，品牌商恐調漲售價。EPS 35.10/79.95元，維持買進。

譜瑞-KY (4966)

11月營收12.95億元，12月持續回溫。USB4推動高速傳輸IC成長，EPS 35.8/44.4元，維持買進。

2026 AI PC展望

INTEL、AMD、Qualcomm推新品，NVIDIA與聯發科合作Arm架構PC。記憶體短缺推升成本，PC出貨量持平2.7億台。

散熱產業

奇鋐、雙鴻AI水冷滲透率高。4Q25奇鋐EPS 17元，雙鴻11.89元，雙雙創高。

PCB產業

3Q25手機產量季增9%。2026出貨量年增1.5%，看好iPhone新品，關注臻鼎-KY、華通、欣興。

無人機產業

2032軍用無人機市場471.6億美元，年增14%。碳基、亞航受惠，合作交付銳鳶二型。

