台積運動會 黃仁勳站台要晶片

輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）8日在台積電董事長魏哲家（左）陪同下，應邀出席台積電運動會。（范揚光攝）

晶圓代工龍頭台積電8日舉行運動會，大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身參加，還以國台英三聲道致詞，表達沒有台積電就沒有今天的輝達。不過各界期待的「3巨頭同框」，因為台積電創辦人張忠謀身體微恙而落空。黃仁勳直率表達這次來是跟董事長魏哲家追加更多的晶片，也讓分析師看好台積股價基本面無虞，股價下跌有限。

台積電每年運動會最被員工期待的就是加碼獎金，去年台灣廠每人發2萬元，魏哲家昨致詞時聽到員工歡呼尖叫，就幽默地說「我知道你們想聽什麼」。隨後提到營收獲利再創新高，宣布發給每位員工2.5萬元獎金，台積全球廠區7.5萬員工，將發出18.75億元獎金。

魏哲家說運動會有一點小遺憾，因為台積電的大家長張忠謀身體微恙，沒辦法來參加。張忠謀在112、113年都應邀出席，去年致詞時，直言「全球化已死」，隨即在美國總統川普上任後應驗。

魏哲家接著介紹黃仁勳，笑稱去年尊稱他3兆男，今年他的身價大漲，變成5兆男；黃仁勳在致詞時自嘲「我的國語不太好，但CC（魏哲家）要我講國語，只能慢慢地講，但我有很多話想講，下次一定會改進」。

黃仁勳說，30年前台積電跟輝達都只是小公司，沒有像今天這麼大、這麼強，現在2家都已經是國際級的大公司，未來我們都還有很多事情要忙，我也是你們的家人，沒有台積電就沒有今天的輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，並多次高喊「我愛台積」。

由於台積電將在明年漲價，被問到相關議題時，黃仁勳表示沒有談到漲價，主要是跟CC要更多晶片。到底要了多少？魏哲家再度以招牌的笑咪咪表情回應「機密」。由於黃仁勳為了AI出差了3周，運動會後坦言想要盡快回家。

不過台積電7日股價收在1460元不太賞臉，累跌逾4.26％。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，黃仁勳來台確認訂單出貨無虞，台積電基本面顯然無虞，這波股價下跌空間有限。

針對北市府與新壽解約北士科T17、T18地上權，改由輝達設總部的進度，北市副市長李四川8日說，市府與新壽的會計師都已審查完「分手費」，10日會將項目報給議會，希望在12日通過；新壽原則上14日簽訂解約協議書，解約後即可塗銷地上權設定，轉移回北市府，屆時就可啟動都市計畫變更流程。