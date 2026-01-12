台積違反DEI加碼千億美元 學者稱史上首見

▲台積電之所有願意加碼是因為公司違法DEI原則，川普政府才以提出條件讓違規一筆勾銷。聽聞此訊息的經濟及勞權學者均表示，從未聽聞「勞權換投資」作法，認為只是川普政府用盡辦法迫使廠商加碼投資的手法之一。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電去年宣布對美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），美國商務部長盧特尼克日前（Howard Lutnick）受訪表示，台積電之所有願意加碼是因為公司違法DEI原則，川普政府才以提出條件讓違規一筆勾銷。聽聞此訊息的經濟及勞權學者均表示，從未聽聞「勞權換投資」作法，認為只是川普政府用盡辦法迫使廠商加碼投資的手法之一。

美國「多元、平等和包容」（diversity, equity, and inclusion）是寫入美國《1964年民權法案》，指因種族、膚色、宗教信仰、性別或來源國而有的歧視性行為為非法。



而過去DEI上被認為是美國民主黨的主張，而共和黨偏向於不太接受DEI倡議。美國總統川普去年上任後，結束聯邦政府中所有與DEI有關的辦公室、官方網站和社交媒體帳號都將關閉和註銷，也符合這樣的預期。



然而，盧特尼克9日在接受《All-In Podcast》爆料，之所以去年可以談下台積電加碼1000億美元，原因正是因本該被川普政府揚棄的DEI。



他提到，拜登政府大量補助台積電，不解為什麼需要補貼一家市值上兆元的公司，川普原本打算課徵100%關稅，但後來發現台積電合約有20頁的DEI項目，包括雇傭盲人、跨性別及女性工程師等，「台灣的曝光機工程師有多少是女性，他們全部都是男的」；更遑論性別取向，台積電也並未在無塵室興建日間托兒所。



台積電因為違規在先，所以美國政府就可以要求，「大家都以為共和黨會撕毀DEI合約，但我不是，我是會看合約的共和黨」，因此才可以多談成1000億美元投資，談成後就把相關DEI違規抵銷。



勞權換投資 學者：從未聽過這作法



針對美國作法，文化大學勞動暨人力資源系副教授潘世偉受訪表示，違反DEI跟投資應該是兩回事，畢竟管理商業的商務部及負責DEI的勞工部是兩個不同單位，雖然川普上任後可能對於DEI態度有變，但這議題在國內仍有龐大討論。



他表示，即便不清楚台積電違法程度，但也從沒有聽聞過有「勞動換商業」的作法，反覆表示相當奇怪，認為除非是在獨裁國家，否則依照一般法律規範國家，沒有看過類似案例，難道代表只有繼續投資，那麼DEI就可以繼續違規？



中央大學經濟學系教授吳大任則表示，以前在美國學術確實都有DEI條款，規定必須要聘請黑人女性等，美國台積電遭員工提告種族歧視時有所聞，目前還不確定官司結果，顯示美國還是相當重視種族。



但他強調，用勞權換投資作法也同樣沒有聽過，認為只是川普找到一些對自己有利的法律手段來針對台積電，著實的「先射箭再畫靶」，遊走在法律邊緣作法。但他也不解，台積電違法DEI應該會直接選擇受處罰，但考量利弊之下，選擇在美國投資1000億美元這應對方式也比較奇怪。

