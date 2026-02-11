台積電、電子五哥集體「德州化」？許毓仁曝考察實況：讓美國「沒有臺灣不行」才是最強國安戰略

面對國內對台積電赴美投資可能導致「產業掏空」的憂慮，前國民黨不分區立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁提出不同觀點。他在接受黃暐瀚專訪中首度揭露他在德州的最新考察實況，指出電子五哥（緯創、鴻海等）已因應全球 AI 需求主動佈局美國。許毓仁強調，這並非「掏空」，而是美台利益的深度整合，台灣應藉此建立「不可或缺性」，讓美國徹底體認「沒有臺灣不行」。

前國民黨不分區立法委員、現任哈德遜智庫研究員許毓仁。（圖/資料照片）

台積電 40% 產能赴美？ 許毓仁：是「擴廠」而非「搬遷」

針對主持人黃暐瀚代網友發問「台積電產能占比被要求移往美國」的疑慮，許毓仁以產業現實面解讀：這不是要把台灣的工廠關掉（Shut down），而是為了因應 AI 軍備競賽進行的全球擴廠。他指出，台積電在亞利桑那州預留的地基足以興建 6 座先進製程晶圓廠，這是為了未來 5 年以上的資本支出做長期規劃。

「台積電 60% 的客戶都在美國，特別是先進製程與 AI 伺服器。」許毓仁表示，企業是為了生意與毛利動起來的，這不只是國家安全的需求，更是商業邏輯的必然。

直擊德州第一線：電子五哥主動出擊而非被迫

許毓仁分享他上週在德州的實地觀察，發現鴻海、緯創等電子五哥已陸續從墨西哥轉往德州建立科學園區。他強調：「這不是政府強迫你來，而是情勢使然。客戶在那邊、資料中心需求在那邊，台廠必須去那裡落地。」

他進一步分析，政府的角色不應是阻止企業出海，而是應協助台廠在美國落地時，有效控制成本並維持毛利，確保台灣供應鏈在全球競爭中持續領先。

反駁掏空論：自貶地位無助於國家利益

對於國內「掏空台灣」的批評，許毓仁語重心長地表示：「台灣累積起的半導體實力與全球供應鏈影響力，是我們應該自豪的底氣。」他指出，歷史上美國從未像現在這樣需要台灣的重點投資，臺灣應該利用這個「時間窗口」，與美國產業高度整合。

「我們要讓美國人知道，無論在經濟、科技還是地緣政治，台灣都是不可或缺的一環。」 許毓仁呼籲反對黨，與其批評企業「賣台」，不如監督政府如何做得更好，協助台廠在國際賽局中取得優勢。