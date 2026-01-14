台積電三奈米製程爆單！ 傳將先衝刺台灣產能

台積電法說會前夕，週三（14日）台股創下盤中加權指數新高，觸及30,994.81點，台積電股價則呈現微幅震盪。而在台美關稅協議即將拍板前夕，外媒披露，台積電可能會被要求在美國增建5座晶圓廠，不過消息人士指出，三奈米製程單量暴增，台積電將以台灣產能為優先。

台股週三早盤創下盤中加權指數新高。圖／台視新聞製圖

繼週二台股破紀錄後，週三台股以30,742.53點開出，隨後一度上漲近300點，一度觸及30,994.81點，創下盤中加權指數新高；權值股方面，台積電開盤下跌5元，以1705元開出，台達電開盤上漲10元、鴻海上漲1.5元。



台股蛇年指數屢創歷史新高，統計自2025年2月3號、蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最新公布的投資人開戶數來計算，蛇年平均每位股民光是上市股票，已賺超過176萬元。

週四將登場的台積電法說會，將是接下來觀察重點；資深產業顧問陳子昂分析，台積電從今年開始陸陸續續調漲五奈米以下晶圓代工的報價價格，預期台積電今年的EPS應該可以在85塊上下。

面對台美關稅拍板在即，有外媒披露，代價就是台積電須在美國擴大增建5座晶圓廠，不過有消息人士指出，台積電三奈米製程爆單，台積電決定先衝刺台灣產能。

對此，資深產業顧問陳子昂指出，美國在供應鏈的完備性、營運成本上都比不上台灣，但台積電在美國擴廠可能會讓台積電的毛利率有下滑的疑慮。

在傳出美方要求台積電必須在美擴廠之際，總裁魏哲家驚喜現身台中一間餐廳，讓老闆又驚又喜，開心拍照留念，還送上南投紫南宮錢母，照片曝光後，網友驚呼，貴客臨門要發啦！

魏哲家與餐廳老闆合影。翻攝自鴨片館臉書

台北／李承庭、陳建國 責任編輯／陳盈真

