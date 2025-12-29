台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身

國際中心／綜合報導

知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局的優質資產。

廣告 廣告

報導首先指出，股價短期常受情緒與新聞左右，但長期價值取決於企業實力。若能建立正確心態，短暫的下跌反而是買進良機。針對手握資金準備進場的投資人，《Motley Fool》精選出4檔建議至少持有5年的標的。

首先是MercadoLibre，作為拉丁美洲10多國的電商龍頭，其地位更勝當地的亞馬遜。該公司不僅在巴西、墨西哥等核心市場深耕多年，更打造了結合電商、物流與金融科技（FinTech）的龐大生態系。其金融服務成功觸及傳統銀行無法覆蓋的客群，建立高黏著度用戶。數據顯示，2025年第3季營收年增39%，支付總額更激增41%，展現驚人的成長動能。

其次是微軟（Microsoft），被視為AI商業化的領頭羊。微軟正積極將生成式AI整合至全線產品，並大舉投資基礎建設，單季資本支出逾300億美元。2026會計年度第一季，AI服務已貢獻Azure雲端營收成長約15個百分點。公司擁有AAA級信用評等與超強健的資產負債表，執行長Satya Nadella更發下豪語，目標在2030年前將年營收翻倍至5000億美元。

第3個標的是Alphabet（Google母公司）。報導分析，市場過度擔憂AI侵蝕搜尋業務，實則Alphabet正透過Gemini模型強化搜尋精準度與YouTube黏著度，反而提升了廣告轉換率。此外，Alphabet自主研發的TPU（張量處理器）晶片，在效能與成本上極具競爭力，已開始對外銷售給Anthropic等大客戶，摩根士丹利等機構預估到2027年可額外帶來130億美元營收，開啟高毛利新財源。

最後則是台積電（TSMC），穩坐全球晶圓代工霸主，市占率高達70%。報導形容，投資台積電如同在AI戰局中買了保險，無論哪家科技巨頭勝出，其先進晶片幾乎都仰賴台積電生產。台積電擁有英特爾與三星難以跨越的技術護城河，管理層預估未來5年AI營收年複合成長率將逾40%。此外，台積電積極布局全球，承諾在美、日、德設廠，目標2028年將30%先進產能移至海外，是值得提前布局的長期標的。

總結來說，這4檔股票均具備強大的護城河與清晰的成長路徑。《Motley Fool》建議，投資人若能忽略短期波動，專注於這些企業的長期價值，將有機會在未來5年獲得豐厚的投資回報。



三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

蝦皮取貨驚見「死人毛巾盒」包裝…買家超毛：解鎖秒取秒退的成就！

找嘸貓竟嗆「殺狗抵命」…高雄豪宅女絕望墜樓 家屬：他眼睜睜看她去死

成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了

7.0強震夫抱女拔腿跑！沒穿褲妻遭吼「去救兒」網笑翻：地位很明顯

