台積電上榜！外媒精選1月必買「4檔股」 看好噴漲動能

財經中心／倪譽瑋報導

人工智慧（AI）浪潮似乎未見衰退跡象。2026年到來，日前知名投資媒體《Motley Fool》點名4檔「1月最值得買的科技股」，分別是首選必買的輝達、輝達的新興對手博通、眾巨頭得依靠的台積電、積極搶佔AI領域的Meta，其中台積電被評為「一項穩健的投資」、輝達則是AI需求不斷就會繼續再漲。

輝達 AI領域最強通用晶片

輝達（NVIDIA）在過去幾年一直是市場上最值得持有的股票之一，除了旗下的GPU需求量高，其晶片也被公認為AI運算領域最好的通用款。此外，在雲端業務上也受到歡迎，去年第三季雲端GPU已售罄，資料中心營收達512億美元；預計2026年供應需求仍會在，綜上來看「輝達1月的首選股之一」。

廣告 廣告

博通 開拓資料中心新市場

博通（Broadcom）是輝達的新興競爭對手之一，雖然沒有開發通用的晶片，但其設計的ASIC（專用積體電路）晶片，對於AI資料中心來說，在某些情況下性能可以超越輝達的GPU，而且價格更低。報導指出，博通的銷售策略是成功的，2025第四季AI半導體營收年增74％至65億美元，預計2026第一季還會再增至82億美元。

台積電 替多巨頭代工「穩健投資選擇」

台積電（TSMC）是重要晶片製造商，輝達、博通等科技公司，很多晶片製造工作都外包給了台積電。報導指出，投資台積電，實際上是押注資料中心資本支出將持續成長「這是一項穩健的投資」也是參與AI浪潮的「中立方式。」

Meta 大力搶占AI領域「股票具吸引力」

Meta是臉書、IG等大社群的母公司，其也踏入AI領域，雖然2025第三季營收公布後，股價一度大幅下跌，整體成長動能是強勁的。Meta曾表示，公司2026年的資本支出可能超過1000億美元，報導認為，高額投資AI、超大規模資料中心領域會越來越普遍，「Meta的股票目前仍具有吸引力，其預期本益比約為22倍。」

資料來源：Motley Fool

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

保障薪資「外送專法」通過恐漲價？Uber Eats：可能產生連帶影響

柬埔寨「流浪斷腿網紅」已送醫 父親哽咽：不知道怎把她接回來

全台進冰箱！下波低溫「挑戰寒流」連凍5天 天氣風險：最冷探5度

親中不讓台人入境！台灣不買「這國」龍蝦 採購暴跌70％

