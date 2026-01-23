台積電上榜！外媒點名「3檔股」上漲空間很大：值得抱10年

財經中心／倪譽瑋報導

人工智慧（AI）相關股近期討論度高，外國知名財經媒體《The Motley Fool》指出，AI題材在未來10年仍有很大的上漲空間，因為仍處於發展初期，AI熱很有可能延續多年。《The Motley Fool》也點名3檔「值得買入並持有10年」的科技股，包含AI基礎設施之王輝達（Nvidia）、善於大整合的Alphabet、近乎壟斷晶片製造的台積電。

一、輝達：AI基礎設施之王

輝達一直站在AI發展的前端「已經建立了護城河」，這條河始於計算平台CUDA，大多數基礎AI工具，都是基於該平台來編寫；在網路方面，也有NVLink加速晶片間的通信。這些可謂幫助輝達在AI領域奠定了基礎。

廣告 廣告

報導指出，目前輝達是「AI淘金熱潮」的主要參與者，分析師預期本益比約為24.5倍，也會在很長一段時間內保持強勁勢頭，未來10年都能穩坐在AI基礎設施的領先地位。

二、Alphabet：垂直整合優勢

報導指出，Alphabet（Google母公司）擁有所有科技大廠中最完整的AI技術堆疊，除了自主研發AI晶片，也利用它們訓練自家AI模型Gemini，並計畫將該模型整合到其包括Google在內的所有產品中，進一步推動業務成長。

此外，Alphabet的擴張步伐並未停止，能源是AI基礎設施面臨的最大瓶頸之一，為打造自己的大型資料中心，Alphabet大手筆收購清潔能源與數據中心開發商「Intersect」，垂直整合使Alphabet在AI競賽中脫穎而出。

三、台積電：近乎壟斷製造領域

台積電是唯一一家能夠以「最小缺陷大規模生產」先進晶片如GPU、TPU等的公司，由於客戶對產量的需求持續成長，使其成為晶片產業「不可或缺的合作夥伴。」在市場的地位使其擁有強大的定價權。

報導評價，「如果沒有台積電，AI蓬勃發展是不可能的」，該公司正在快速提升產能、加大資本支出並增強技術實力，可謂帶來了強勁的毛利率，使其成為未來10年值得買入並長期持有的優質股票。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

戴口罩注意！1動作恐害「吸入塑膠顆粒」 心肌梗塞風險增

擔心「月入4萬兒」活不下去！老母親衝租屋處 一開冰箱嚇呆

遭註銷台灣身分 李東憲遭爆道館倒閉跑路了！改名「中國館長」現況曝光

中國「窮鬼餐廳」殺翻同行 來台恐一統餐飲業？兩派吵翻

