台積電上榜！ 13F報告揭密「聰明錢」投資風向

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13F報告揭華爾街「聰明錢」去向，台積電擠身前五。（圖：資料照）

被視為散戶追蹤「聰明錢」重要風向球的美股13F報告，根據分析，台積電擊敗輝達、蘋果與微軟，成為多位億萬富豪基金經理人的五大核心持股之一，僅次亞馬遜。

綜合各家資料，最受華爾街大咖青睞的前5家公司，包括亞馬遜、台積電、Google母公司Alphabet、叫車平台Uber，以及支付龍頭Visa。這5家公司橫跨不同產業，但背後都有兩個共同特徵：難以撼動的產業護城河，以及與AI革命高度連結的成長潛力。其中人數排名第二的台積電，共有4位億萬富豪基金經理人持有。

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「13F文件」是美國證券交易委員會（SEC）要求管理資產規模達1億美元以上的機構投資經理人，每季結束後的45天內必須強制申報並公開的持倉報告，散戶投資人可以藉此一窺大型法人機構與明星基金經理人的最新資金去向和建倉策略。

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