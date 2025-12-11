台積電上演第20次秒填息！總計發放1296億股息 張忠謀估進帳6.25億

【記者呂承哲／台北報導】全球晶圓代工龍頭台積電於今（11）日進行除息，每股除息5元，證交所表示，台積電除息後發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點，今日開盤後台積電再度上演秒填息行情，股價最高報至1515元、為季配息以來第20次當日填息，股息將於2026年1月8日發放，總計約1296.66億元。

根據公開資訊觀測站資料，台積電董事長暨總裁魏哲家持有股數約為721萬股，將有約3600萬元股息進帳，台積電創辦人張忠謀若依照2018年退休前申報的1.25億股，若退休後未減持持股，本次配息將有6.25億元進帳。

台積電今日開盤最高上漲至1515元，隨後漲勢收斂，現報1505元、上漲5元。台積電自上次除息參考價1250元以來已經大漲超過17%，股東人數更從156.5萬升至上週五184萬人，顯見護國神山威力吸引更多小資族進場力挺。

