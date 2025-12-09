台積電下跌15元至1480元 台股午盤跌83點

▲台北股市今（9）日午盤下跌83.67點或0.3%，來到28220.11點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 聯準會即將召開2025年最後一次政策會議，美國股市週一觀望氣氛濃厚，四大指數多數走低，唯獨費半指數上漲逾1%，帶動台北股市今（9）日開盤上漲60.26點、來到28364.04點，不過隨後遇到空方襲擊翻黑，午盤下跌83.67點或0.3%，來到28220.11點。

不過中小型股卻表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到262.64點，午盤來到相對高點263.91點，上漲1.54點或0.59%。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、旺宏、力積電、華東、台玻；午盤個股成交值排行榜前五名為：華邦電、台積電、緯創、欣興、華星光。

權值股漲跌互見，權王台積電衝高後翻黑，今日以平盤價1495元開出，早盤一度衝至1500元，隨後翻黑，午盤下跌15元或1%，來到1480元；鴻海則是開高走高，以233元開出，盤中最高一度來到236.5元，午盤上漲2.5元或1.08%，來到234.5元。

今日記憶體族群持續走高，華邦電再度爆量走強，午盤成交量來到48萬6640張，上漲逾4%；旺宏午盤成交量來到22萬8357張，上漲逾4%；力積電午盤成交量至17萬0809張，上漲逾2%；南亞科被處置交易，午盤小跌0.92%。

PCB族群也持續走高，台虹、德宏、榮科、毅嘉攻上漲停板，泰鼎-KY上漲逾8%，亞電、燿華上漲逾7%。

