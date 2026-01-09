台積電下跌20元 台塑四寶幫扛 台股拉回近百點





台股今（9）日早盤開低震盪，來到30219點，下跌141點，跌幅0.46%，預估成交量6700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到280.51點，漲0.45點，漲幅0.16%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1665元，下跌20元，跌幅1.18%，鴻海（2317）早盤來到230元，上漲0.5元，漲幅0.21%，聯發科（2454）早盤則來到1450元，上漲5元，漲幅0.34%。

台塑四寶逆勢上揚，台塑來到43.15元，漲1.4元，漲幅3.35%，台塑化來到48.9元，漲1.3元，漲幅2.73%，南亞來到69.6元，漲2.6元，漲幅逾4%，台化來到33.25元，漲幅逾2%，台泥則平盤震盪，來到23.45元。

