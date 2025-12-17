台積電不再獨自強大！專家直呼「沒退路空間」 兩巨頭緊追搶單壓力大

「護國神山」台積電在技術上領先全球，其產能更是關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，科技專家曲博指出，目前部分訂單會抽給三星或英特爾進行測試，這是很合理的。他也直言，台積電沒有其他退路，只能持續地往先進製程推進。

曲博在節目《論政天下》提到，三星的3奈米製程導入環繞閘極GAA的技術，比台積電提早一年，但很可惜良率一直做不起來，在良率很差的狀況下客戶會怕，三星後來乾脆3奈米不做了直接做2奈米，但問題出在何時可以把良率調高？目前看到一些資料，三星的良率慢慢有調升到50%以上，這對台積電也造成一些壓力。

曲博指出，開始有些客戶考慮是不是把一些不重要產品抽出來給三星代工，這是有可能的，因為三星價格很低，再來，台積電確實就沒產能，就是因為沒產能，所以拼命喊要漲價，客戶當然會希望不要只押寶一個供應商，所以一部分先進製程的訂單轉給三星這種事情是會發生的。

曲博續指，除了三星，也不要忘了英特爾，英特爾也一樣跳過2奈米，直接做所謂的18A製程。根據一些技術分析報告，英特爾18A製程大概是台積電3奈米製程而已，但18A本身是環繞閘極技術，嚴格講應該跟台積電2奈米製程比較接近，但分析它的電晶體密度、其他的一些參數，發現好像又跟3奈米接近，總之大概就是在2奈米~3奈米中間。但不管怎樣英特爾給的價格只要夠低，良率能做到夠高、客戶願意接受，還是會有客戶跟它談。

台積電沒有退路 曲博：只能持續往先進製程推進

曲博表示，最近傳出包含輝達在內好像都有跟英特爾接觸，這很正常，因為美國總統川普一直認定英特爾才是血統純正的美國公司，所以很正常，他一定會給客戶一些壓力，像是為什麼都給台積電、不給英特爾試試，客戶多多少少受到這樣的壓力。

曲博直言，確實為什麼只給台積電一家，為什麼每次漲價就乖乖給它漲，所以一部分的訂單抽出來給三星或者英特爾做測試，這是很合理的。簡單的講就是台積電也沒有其他退路，只能持續地往先進製程推進，這樣就可以確保跟競爭對手的差距。

