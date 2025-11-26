台積電不忍了！提告羅唯仁跳槽英特爾 智財法院已分案

台積電今（25）日正式向智慧財產及商業法院，提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，控訴其違反競業禁止同意書及營業秘密法等規定。智財法院表示，受理後經分案號為114年度民暫字第19號，由王碧瑩法官審理，承審法官收案後，將儘速閱卷並依相關規定審理。

台積電今（25）日正式向智慧財產及商業法院，提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。（圖／資料照片）

台積電指出，羅唯仁任職期間，簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後立即轉任英特爾執行副總裁，有高度洩露營業秘密及機密資訊可能，因此採取法律行動。據了解，台積電聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，以及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的英特爾間有進一步的動作。

廣告 廣告

智慧財產及商業法院表示，目前只收到台積電提出的聲請定暫時狀態假處分案件，尚未收到相關本案民事訴訟。至於定暫聲請意旨，因聲請人已在聲請狀中表明本件聲請涉及諸多營業秘密事項，請法院審慎處理。既聲請人對於審理方式有特別要求，故在案情釐清並徵得聲請人同意之前，不便揭露相關聲請內容。

延伸閱讀

影/北市男倒垃圾狂飆髒話嗆打人 清潔隊員不甘受辱提告

影/北市行人遭公車捲入車底 無呼吸心跳送醫搶救

男穿拖鞋輕裝獨攀花蓮瓦拉米步道失聯！ 消防急搜找到了