台積電不忍了！羅唯仁離職「隱瞞要回英特爾」 陸行之曝老臣變洩密叛徒下場

晶圓代工龍頭、有「護國神山」之稱的台積電，因其在半導體產業的關鍵地位，數度站上地緣政治的封口浪尖，未料今年台積電數度爆發內鬼洩密案，近日傳出台積電前資深副總經理羅唯仁，在退休前帶走2奈米等先進製程機密資料，「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），引發市場關注。台積電今（25）日傍晚發布重訊，表示已向前資深副總經理羅唯仁提出告訴。對此，知名半導體分析師陸行之也在臉書，對於台積電及英特爾的反應，及羅唯仁可能的下場提出分析。

今年中，台積電才驚爆內鬼外洩2奈米關鍵製程技術，8月27日高檢署智財分署偵查終結，依涉嫌違反《國家安全法》及《營業秘密法》起訴3名工程師，認定犯行嚴重，恐危及我國半導體產業國際競爭力，具體求刑14年、9年、7年。未料時隔不到3個月，台積電又爆退休高層洩密案，業界盛傳羅唯仁已於上月回到老東家英特爾任職。據媒體報導，羅唯仁離開台積電前，曾利用高階主管職權要求下屬簡報，並帶走大量2奈米、A14、A16奈米等最數十箱先進製程技術資料。

日前，台灣高檢署表示，高檢署智慧財產檢察分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。根據台積電今發布的新聞稿，羅唯仁自2004年7月起任職於台積電擔任副總經理，2014年2月升遷為資深副總經理，2025年7月27日正式自台積電退休。根據《中央社》報導，台積電指出，2024年3月間，羅唯仁調任於企業策略發展部資深副總經理，屬供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，並無監督或管理研發部門事務的職責。

台積電：有高度洩密英特爾的可能

台積電表示，然而，羅唯仁轉任企業策略發展部後，仍要求研發部門召開會議，並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術，而羅唯仁任職期間，簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭的同意書。至於外界關注羅唯仁是否「投靠老東家」，台積電表示，羅唯仁進行離職面談時，表示將至學術機構任職，但羅唯仁離職後，旋即前往英特爾擔任執行副總裁，高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，因此台積電有採取法律行動的必要。

「神山終於不忍了！」陸行之表示，本以為還有什麼貓膩，結果並非台積電派去英特爾的先遣部隊，但還是提告目的仍有待觀察。他進一步說，目前看來證據一堆躲不掉，羅唯仁變成偷機密資料的大叛徒，對台積電數十年的貢獻全部歸零了。他也點出，英特爾執行長陳立武已誇口不會侵害台積電的智慧財產權，英特爾方面會大切割，還是出錢出力幫打官司？他個人認為羅唯仁會被切割而無法就職，因照理說，羅唯仁就職前應該會簽擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，屆時英特爾就沾腥了，「 你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了？」

