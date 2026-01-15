台積電不怕英特爾搶客戶 魏哲家霸氣喊：先進製程不是砸錢就能贏

台積電今（15）天召開2025年第四季法說會，合併營收高達1.46兆元，單季每股盈餘19.5元創下新高，毛利率也突破62%，為市場注入強心針。談到面對英特爾的競爭，台積電董事長魏哲家直言，先進製程不是砸錢就能贏，有信心保持領先。

台積法說會中公布的成績單亮眼，2025年Q4合併營收高達1.46兆元，和前一年同期相比暴增了20.5%，EPS更高達19.5元，成長35%創下新高。獲利能力同樣驚人，毛利率62.3%，創下單季歷史新高。

而分析各品項獲利占比，3奈米和5奈米製程分別達到28%和35%，7奈米以下先進製程占晶圓銷售的77%，顯示客戶對台積電先進製程需求持續強勁。

台積電Q4 7奈米以下先進製程占晶圓銷售77%。圖／台視新聞製圖

展望2026第一季，台積電預估營收會達到346億到358億美元，全年資本支出預算將介於520億到560億美元，比2025年實際支出大幅增加。

對於投資人關心AI需求是否可能泡沫化，魏哲家直球回應說，「AI是真的，客戶們把證據拿給我看，我也另外確認他們的財報，他們真的很有錢。」

而川普政府大力扶持英特爾，輝達、蘋果接連和英特爾合作，魏哲家霸氣直言「不擔心」。他說，先進製程不是砸錢就能贏，這麼多年來台積電一直和對手競爭，有信心可以保持領先。

台積電法說會為投資人注入強心針，更有專家指出，台股年前封關，台積電、日月光、廣達等權值股上揚機率超過8成，年後則換成中小型股會接棒轉強，想搶得紅包行情，可以開始提前布局。

台北／葉宣婕、黃聖權 責任編輯／洪季謙

