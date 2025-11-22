台積電不怕變「美積電」？林佳龍指疑美論是不懂狀況：台灣當然要跟美國聯合
台美關稅談判遲遲未定，近日再傳台灣承諾投資美國的金額將介於日韓之間，可能約4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元，與此同時，美國五角大廈官員接連提出台灣軍費應增至國內生產毛額（GDP）10%，使台美關係備受討論。對此，外交部長林佳龍於《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪中說，在美中兩強爭霸之間，台灣當然要跟美國聯合。
林佳龍19日下午接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪，節目於今（22）日晚間播出。林佳龍指出，對美國關係攸關台灣安全，這絕對是台灣外交的重中之重，而美國有《台灣關係法》及對台六項保證，可謂有著「定錨」的效果。目前全球正上演美中抗衡的世界兩大強權之爭，而台灣在這之中，「我們當然是跟美國聯合起來，我們要去反對中國。」
儘管台灣近來因關稅、半導體供應鏈、國防預算等承受美國不小壓力，但林佳龍表示，台灣仍有一定的主動性，因為美中在抗衡爭霸，中國國力越來越強，美國也必須正視，而中國想要挑戰美國，台灣當然要跟美國結盟，「美國不會要併吞台灣，讓我們去被壓迫、變成一個像中國人的生活，可是中共政權併吞了台灣，台灣也會變成現在受它統治的那種生活。」
林佳龍說，台灣在美中兩強之間，不是「各打五十大板」，這關係到台灣的命運，「我們跟美國是盟友的關係，中國對台灣是要併吞、吃掉我們的關係，這是一個本質。」台灣應思考如何跟美國的利益一致，若美國有利、台灣有利就是雙贏，若美國不利、台灣不利就是雙輸，而一方得利、一方失利，這種情況就要盡量減少。
林佳龍強調，美國總統川普（Donald Trump）不只要求台灣，也要求歐洲、日本、韓國等盟國分攤防衛責任，而對台灣來說，增加自身國防力量應是正確的事，「很多人都想中國如果打台灣，美國會不會出兵？其實美國出兵不是重點，台灣是不是有防衛自己的能力跟決心，這個是必要條件。」
林佳龍也說，中共擴張野心不只是針對台灣，還企圖擴張到太平洋、全世界，所以周邊國家也不會放棄台灣，「很多這種疑美論或棄台論，我覺得他們不了解，我不是說我們去說台灣多麼重要、很可憐，美國、日本、歐洲要幫我們，不是，他也是基於他的國家利益，那我們要找到交集，這個才能夠立於不敗。」
