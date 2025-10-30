台積電中科新廠「製程升級1.4奈米」 管理局證實了





台積電中科二期新廠開工倒數，A14新廠17日已向中科管理局申報開工，該局處證實原先規劃的2奈米製程，已變更為1.4奈米，最快11月動工。

中科管理局昨（29日）表示，台積電已取得3張設備廠、生產廠及辦公大樓的3張建照，已於17日申報開工，因此隨時能開工，確定從2奈米製程升級至更先進的1.4奈米製程，至於何時開工台積電至今未提出。

值得一提的是，根據台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，表示1.4奈米製程主要生產據點為台中F25廠，擬規劃設立四座廠房，首座廠將趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年量產，新廠初估營業額可望超過5000億元。

針對中科新廠悄悄升級，外界臆測台積電加速執行「N-1」布局，可能與美方施壓台積電美國廠先進製程進度有關，要求台積電美國廠2奈米、1.6奈米量產提前至2027年，迫使台積電提早加速台灣擴廠，但消息仍待證實。

