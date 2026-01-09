台積電也能拿回錢？關乎千家企業1500億美元返還 川普關稅案下週裁決

要聞中心／綜合報導

美國聯邦最高法院預計於當地時間1月14日公布下一批裁決結果，其中備受矚目的川普（Donald John Trump）關稅政策合法性案件可能揭曉。在裁決出爐前，包括好市多在內的全球逾千家企業已先發制人提起訴訟，要求追回已支付的關稅款項，金額估計已達1500億美元。

美國總統川普。（圖／美聯社）

最高法院9日召開「無辯論庭」，但當天僅針對一起刑事案件發布裁決，並未對關稅案做出判決。最高法院在官網指出，大法官14日依既定行程開庭時，可能對已進行言詞辯論的案件發布裁決結果，但不會事先公布將裁決哪些案件。此案裁決核心有二：聯邦政府是否有權援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅；若此舉不合法，美國是否必須向已納關稅的進口商退款。

川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》針對全球貿易夥伴課徵關稅，以及對加拿大、墨西哥、中國課徵芬太尼稅。最高法院去年11月5日已聽取關稅政策辯論，當時保守派與自由派大法官均質疑是否合法，此前下級法院已認定川普越權。川普多次表示這項重大政策增強美國經濟實力，日前在社群媒體發文表示，若最高法院裁定關稅違法，將是對美國的「重大打擊」。

目前最高法院受理針對關稅提出的官司，提訟方包括受到關稅政策影響的多家企業與12個州，這些州治多由民主黨執政。統計顯示，迄今企業已提起超過900件訴訟，原告企業超過1000家，涵蓋服裝紡織、汽車以及工業電氣設備等領域。提告的企業除了好市多外，還有運動用品商Reebok和PUMA、健身器材公司派樂騰（Peloton）、眼鏡製造商EssilorLuxottica、露華濃、固特異輪胎，以及日企橫濱輪胎與川崎重工（Kawasaki Motors）等。貿易專家不認為川普政府會主動退回關稅款，因此企業相繼向美國國際貿易法院提起訴訟，請求法院宣判先前支付的關稅違法，要求政府返還。

台積電晶圓十六廠。（圖／台積電）

美國政府數據顯示，截至2025年12月14日，基於IEEPA徵收的關稅達1335億美元。路透社估計，目前金額可能已經達到1500億美元。財政部資料顯示，2025財年關稅挹注國庫約1950億美元，2026財年已進帳620億美元。川普依IEEPA開徵的關稅可分為三類，分別是針對中國、墨西哥和加拿大的芬太尼關稅、旨在縮小貿易逆差的廣泛性對等關稅，以及基於政治原因對某些國家徵收的懲罰性關稅。路透社列舉部分受影響的國家、稅率、曝險產業與企業，台灣的稅率為20%，曝險的產業為半導體，受影響的企業有台積電和鴻準。至於日本與韓國的汽車、機械、工業設備與消費性產品等則受到關稅衝擊最大，影響企業包括本田和三星電子，不過日韓與美國已達成協議，讓關稅降至15%。

財政部長班森特（Scott Bessent）周四表示，裁決結果可能有如「大雜燴」（mishmash）。即使白宮敗訴，仍有其他手段可以實施關稅政策。班森特周四表示：「我們有能力持續徵收關稅，總收入大致相同，這點毫無疑問。令人憂心的是，總統會失去利用關稅維護國安、增加談判籌碼的靈活度，這對美國人民可謂一大損失。」班森特說，1962年《貿易法》讓政府還有至少3種選項可維持大多數關稅，但退還稅金恐影響政府降低財政赤字的努力。

美國盈透證券集團（Interactive Brokers）經濟學家托瑞斯（Jose Torres）指出，若川普政府敗訴，白宮會找到變通辦法，就算裁決結果引發争議，川普仍將雄心勃勃推進，「法院若阻止關稅將不利製造業回流本土，因而傷害財政，導致利率上升，但有利於企業營利，投入成本降低，貿易更順暢」。市場預測平台Kalshi指出，法院支持現行關稅政策機率僅28%。托瑞斯也稱，盈透證券的客戶也抱持類似的預期。投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Ariana Salvatore、Bradley Tian撰寫報告稱，最高法院擁有很大的自由裁量權，可能結果有很多種，例如，不要求全面撤除而是縮小現行關稅範圍、限制日後關稅適用範圍；再者，考量川普政府近期聚焦民眾生活負擔議題，政府在關稅政策仍有寬鬆空間。

關稅政策上路至今，實際衝擊與分析師預期相悖，例如對於通膨影響有限；貿易逆差也明顯下降，去年10月達到2009年金融危機結束以來最低點。除了關稅案，這個以6比3由保守派佔多數的最高法院還有其他重要案件等待裁決，包括路易斯安那州一處非裔占多數的區域過度依賴種族劃分國會選區，涉及1965年防止選舉過程涉及種族歧視的《投票權法》；科羅拉多州禁止心理治療師對LGBT未成年人執行改變性取向或性別認同的「轉化療法」，涉及言論自由。

