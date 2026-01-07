台積電二字頭成標配 麥格理喊目標價2150元

▲外資掀起台積電目標價上修潮，其中麥格理上看2150元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電近日股價勢如破竹，一口氣突破1700元關卡，而外資圈也持續調高目標價，其中麥格理最新把台積電目標價從1710元大幅上修到2150元，上調25%。

外資圈近期密集調整台積電評價，主因仍繞著先進製程與AI需求的長線動能。除了麥格理外，瑞穗從1730元上修到2000元，小摩把目標價從1700元調到2100元，高盛調升至2330元，另外Aletheia資本則喊出外資圈目前最高，上看2400元，整體多維持「買進」或「優於大盤」，顯示資金仍把台積電視為核心押注標的。

麥格理看好的關鍵，聚焦在先進製程需求持續升溫，動能來自邊緣AI裝置與AI加速器擴張，帶動3奈米、2奈米需求同步走強。麥格理也提到，先進製程晶圓廠有助於提升成本吸收效率、推進良率改善與製程效率優化，進一步支撐毛利率表現並強化量產可靠度。

資本支出方面，麥格理預期台積電在2026年至2028年可望循序提高投資力道、加速先進產能建置，但同時仍能維持財務體質穩健，不至於讓資產負債表過度膨脹。

台積電7日股價高檔震盪，下跌1.76%，收在1675元。外資連續4天高檔賣出，7日賣超張數為26817張；不過投信則是持續買進，連續五天加碼。

