台積電五月營收開獎！年增30.1%月增1.5%
台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日公佈2026年5月營收報告。2026年5月合併營收約為新台幣4,169億7,500萬元，較上月增加了1.5%，較去年同期增加了30.1%。累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30.0%。
不過受到台指期結算的影響，台積電走勢疲軟，最終下跌50元，收到2255元，下跌2.17%，至於大盤收在43225.54點，下跌1478點，跌幅3.31%，創史上第6大跌點，成交量為1兆3240.93億元。
根據《工商時報》的報導，法人指出，台積電5月營收延續高檔，代表AI供應鏈拉貨動能未見明顯降溫，尤其輝達 Blackwell／Rubin平台、AMD高階AI加速器、美系雲端服務供應商（CSP）客製化ASIC晶片，以及蘋果新品備貨需求同步推進，持續推升3奈米、5奈米及先進封裝產能利用率。
進入下半年後，隨AI伺服器新平台出貨放量、高階智慧手機新品備貨啟動，以及2奈米量產挹注下，台積電第三季營運同樣值得期待。
更多中天新聞網報導
台積電現金股利6元11日除息！證交所提醒恐影響台股指數約47點
台積電3兆存款驚傳被銀行「調頭寸」？楊金龍證實：很納悶
台積電副總莊子壽申報贈與500張持股 市值逾11億
其他人也在看
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
台股新增兩檔「關禁閉」！均20分鐘撮合 關至6月25日
櫃買中心今（10）日公告新增2檔處置股，包括系統整合廠大粽（3147）與半導體封測廠商博磊（3581），均為20分鐘撮合一次，從明（11）日起一路關至6月25日。根據最新公告，大綜和博磊被列入處置股的原因，分別是前者最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.85%，而後者最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達47.31%。
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%，主要受惠母親節年度消費旺季帶動。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
富察刑滿出獄仍受「附加刑」限制出境，返台存變數
台灣出版界名人富察（本名李延賀），三年前在中國大陸被捕，據報近期刑滿獲釋，但仍因「附加刑」無法出境。有富察好友向BBC中文表示，仍未聯繫到富察，擔心他出獄後被軟禁。
5月新生兒僅6832人創次低 台灣連續29月人口負成長「生不如死」
內政部戶政司今（10）日公布最新戶口統計資料，台灣人口危機持續惡化。截至今年5月底，台灣總人口數為2325萬2641人，較去年同期減少10萬2829人，已連續29個月呈現負成長，平均每天減少281.72人。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
寶雅5月營收24億元年增近2成 展店逼近500店
美妝通路龍頭寶雅（5904）今（10）日公布5月營收24.39億元，年增19.2%；累計前5月營收117.81億元，年增14.7%。寶雅表示，受惠於夏季美妝保養、個人清潔、防曬等季節性商品需求升溫，加上線上線下全通路布局持續發揮效益，帶動單月營收維持雙位數成長。
台積電等10個股將除息！台股明開盤蒸發52點
[NOWNEWS今日新聞]多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，1...
台股摔逾千點、美通膨數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌 1,478.90 點或 3.31%，至 43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
美股盤前科技股又下跌洗盤！台指期破四萬三
[NOWNEWS今日新聞]美國股指期貨週三盤前再度下跌，科技股延續跌勢，台指期夜盤也跌破四萬三千點大關，最深一度重摔八百點。根據路透報導，美國與伊朗之間再度升高的緊張局勢，也在關鍵通膨報告公布前打擊市...
台積電單月營收再創新高4169億 台達電營收年增率超過43％、鴻海超過39％
台股前5大權值股台積電、台達電、鴻海、聯發科、日月光5月營收各報佳績，台積電
蘋果折疊iPhone備貨倒數！「軸承大廠」目標價喊上300元 營運谷底已過、下半年拚翻身
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導蘋果（Apple）WWDC2026開發者大會登場，首款折疊iPhone備受市場關注，而軸承大廠新日興（3376）因拿下折疊iPhone鉸鏈關鍵零...
群創5月營收年增10% FOPLP出貨大增
[NOWNEWS今日新聞]面板大廠群創今（10）日公告5月營收206.48億元，月減2.78%、年增10.28%；前5月營收1085.29億元，年增15.88%。群創表示，雖然全球總體經濟仍存在不確定...
AI需求強勁 台積電股東會後首份成績單出爐！5月營收4169億元創單月新高，市場緊盯第二季再創高
台積電（2330）上週股東會才釋出AI需求與未來幾年成長信心，本週公布的首份營收成績單隨即改寫新高。台積電今（10）日公布2026年5月合併營收約新台幣4169.75億元，較上月增加1.5%，較去年同期成長30.1%，不僅超越3月原本創下的4151.91億元單月高點，也刷新公司單月營收歷史新高；累計今年1至5月營收約1兆9618.04億元，較去年同期成長30......
TPBL／年度MVP出爐 高錦瑋奪3大獎謙虛自比結蛹：提醒自己更好
TPBL台灣職業籃球大聯盟年度最有價值球員出爐！由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋獲得，高錦緯一口氣抱回年度人氣球星、年度第一隊與年度MVP 3大獎。但他對自己這季表現並不滿意，強調這獎項要提醒自己變得更好。
台積電5月營收4169億元！創歷史新高
台積電（2330）今天（10日）公布2026年5月營收表現，單月合併營收達新台幣4,169億7,500萬元，較4月成長1.5%，與去年同期相比大幅增加30.1%，不僅維持強勁成長動能，也同步刷新歷史單
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
聯發科5月營收創今年次高 6月守住460億元財測即達標
IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布5月合併營收474.34億元，呈年、月雙增，並創今年次高紀錄。以4、5月營收累計估算，6月營收至少460.29億元，即達財測低標；達高標則需約550.29億元。