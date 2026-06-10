台積電五月營收開獎！年增30.1%月增1.5%

[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌 1,478.90 點或 3.31%，至 43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達

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