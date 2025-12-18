台積電亞利桑那二廠進度超前！明夏導入3奈米設備 拚2027年量產

根據《日經亞洲》今日報導，台積電計畫自2026年夏季起，將先進製程設備運入位於美國亞利桑那州的第二座晶圓廠，為2027年啟動3奈米製程量產做好準備。

該報導引述多名消息人士指出，設備裝機時間預計落在明年7月至9月間，此舉象徵全球最大晶圓代工廠在海外推動先進製程的重大里程碑，也符合台積電董事長魏哲家加速美國產能布局、提前至少數個季度投產的目標。亞利桑那二廠原先規劃2028年才會上線。

產業人士透露，晶圓廠設備完成安裝後，通常仍需長達1年進行產線認證與產能爬坡；而先進製程所需時間更長，因製程步驟超過1000道，且需大量作業將製程移轉至新廠並完成認證。

台積電位於亞利桑那州的第一座海外先進製程晶圓廠，已開始為蘋果（Apple）生產部分晶片，並投入輝達最新一代Blackwell人工智慧（AI）晶片的製造。

報導指出，一旦總投資達1650億美元的計畫完成，其中涵蓋5座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心，台積電預計約30%的最先進晶片將可在美國生產。

