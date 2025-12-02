台積電亞利桑那州建廠、大到像座機場....蕭美琴：美國史上最大綠地投資「是台灣對美製造業的貢獻」

副總統蕭美琴接受美媒「戰情室」（War Room）節目專訪時，提到台積電（2330）在美國亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，其規模就像一座機場，也是美國史上外國對美最大的一筆「綠地投資」（greenfield investment）。 蕭美琴強調，台灣將持續為美國製造業所需供應鏈做出貢獻，對台美雙方來說是雙贏，台灣企業也渴望成為全球性企業，與美國最好朋友合作，是擴大台灣在全球影響力方式之一，也為美國製造業、美國企業成長及美國科技發展做出貢獻。

對美採購軍備交付有時「無法滿足需求」 蕭美琴：尋求與美共同生產

總統府周二說明，蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，並提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題。

談及台美國防工業基礎合作相關議題時，蕭美琴說，美國一直是台灣最重要安全合作夥伴，多年來台灣從美國採購許多重要防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，台灣需主動承擔責任強化自身能力，同時尋求與美國共同生產的機會。

台灣推進無人機、機器人技術 可與美國等民主夥伴合作發揮嚇阻力

蕭美琴認為，台灣在大量生產與製造方面累積許多實力，這讓台灣能與夥伴共同合作並做出貢獻，在無人機和機器人技術上投注心力，並關注世界各地的衝突地區，研究不對稱戰力如何強化韌性。

蕭美琴直言，過去一兩年來，台灣從零開始建立了國內的無人機供應鏈與提升自身實力，也正發展其他形態的機器人技術。她認為在這些領域與美國及其他民主夥伴進行安全供應鏈與創新的合作，將有助加速台灣維持不對稱戰力優勢，及嚇阻與防衛能力。

台積電亞利桑那州新廠 成美國史上最大綠地投資

談到台灣如何在供應鏈、就業機會或是韌性方面幫助美國勞工和小企業議題，蕭美琴指出，台灣主要的晶片製造公司台積電，已在亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，在美國生產高階晶片。

蕭美琴表示，那是一個超大型的設施，規模就像一座機場，而這也是美國史上外國對美最大的一筆「綠地投資」，深具意義，將有助於製造晶片用於美國的汽車、製造業。

蕭美琴也表示，這些晶片也會送往底特律及美國各地，並用在iPhone、各種電子產品、AI 資料中心及運算設備，這是台灣對美國製造業的貢獻。

蕭美琴說，台灣將提供可靠、值得信任、高效能且具競爭力的零組件，將對美國的製造業以及「再工業化」進程做出貢獻。

▲副總統蕭美琴（右）接受美國媒體「戰情室」節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。總統府提供

台灣將續為美國製造業貢獻 蕭美琴台美合作可創雙贏

不僅如此，蕭美琴認為在現今高度整合的世界，台灣也致力建立可靠的供應鏈，沒有任何國家能單獨製造當今世界所需的所有高科技設備，但只要透過供應鏈合作，一定能取得更大的進展。

蕭美琴強調，台灣將持續為美國製造業所需的供應鏈做出貢獻，這對台美雙方來說是雙贏，台灣企業終究也渴望成為全球性企業，且與在美國最好的朋友合作，是擴大台灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業、美國企業成長及美國科技發展做出貢獻的絕佳方式。

所謂「綠地投資」，也稱為「創建投資」，指的是跨國公司在東道國境內「由零開始」，開設公司、新建營運設施，且依該國法律設置的部分或全部資產所有權，歸外國投資者所有的企業。

