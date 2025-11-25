台積電亞利桑那州「Fab 21」廠傳電力故障 數千片晶圓「秒」報廢
[Newtalk新聞] 台積電在美國亞利桑那州設立的「Fab21」大型晶圓廠於 2024 年第四季度起投入生產，並成功實現 4 奈米製程晶片的量產目標，自今年( 2025 年)第一季起開始獲利。然而，「Fab21」工廠的淨利潤卻在第三季度時暴跌 99% ，相關現象引發海內外投資人廣泛議論。就在此時，有外媒爆料稱，此次淨利大幅下跌的主要原因，可能與該工廠 9 月中旬發生的一起「電力故障」事故有關。
長期關注晶片產業的新聞平台《Culpium》於 24 日發布報導，宣稱台積電的「Fab21」工廠曾在 9 月中旬時發生緊急停電事故，導致工廠的工業氣體供應設施停止運作，工廠的生產作業也被迫中斷數小時，數千片準備向蘋果、輝達等重要客戶供應的晶片也被迫遭到報廢。
該報導表示，此次的停電事故與英國工業氣體和工程公司「林德公司」有關。報導稱，雖然台積電在台灣的工廠採用自有的氣體供應系統，但在建造「Fab21」工廠時，選擇將氣體供應的相關業務外包給林德公司，質疑造成此次大規模停產的主要原因，與林德公司設備電力故障有關。
該報導指出，停產事件發生後，台積電立即與林德公司取得聯繫，並要求對方查明、糾正可能造成停電的原因。然而，截至目前為止，林德公司尚未針對《Culpium》提問的電子郵件進行回應。該報導認為，此次的停產事件可能是導致「Fab21」工廠第三季度淨利暴跌 99% 的主要原因，推測停產與後續的報廢大幅降低了該工廠的實際獲利情形。
報導稱，由於晶圓設備十分昂貴，台積電的晶圓工廠大多維持 24 小時不間斷運作的模式，「即使只停產一個小時，也可能對該公司造成數百萬美元的損失」。另外，由於停產事件發生在第三季度末尾，台積電幾乎沒有時間擴大生產，彌補因停產而損失的產能。
該報導認為，雖然此次事件對台積電與客戶間關係的影響「微乎其微」，但在海外建設工廠且無法依賴合作的台灣公司時，台積電仍可能面臨許多挑戰，「在亞利桑那州建造工廠以及安裝設備的過程，就是一次跨文化適應的測試」。
更多Newtalk新聞報導
烏克蘭戰爭拯救英國經濟？俄羅斯：英提供烏無人機有60億美元進帳
內情曝光！台積啟動法律戰 正式對前資深副總羅唯仁提告
其他人也在看
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 13 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 5 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 4 小時前
資金逢低加碼 0050、0056投資人數雙增
台股上周隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50(0050)與主要高股息ETF，0050周增7.4萬人奪冠，並改寫6/20分割恢復交易後次高紀錄；元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)分別周增2.1萬、1.3萬人。中時財經即時 ・ 1 天前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
記憶體多空交戰？「這檔」狂噴半根成交量爆21萬張…力積電跟上 「它」卻只微微漲網哀：多蛙好爛
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（25）日台股加權指數收盤26,912.17點，漲407.93點，漲幅1.54%，觀察今日台股成交量排行個股前五名，華邦電（2344）、南...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
機器人族群笑開花！這「設備大廠」勁揚7%領軍...雷虎、致茂也衝了 東元獨自跌半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高觸及27,118.02點，截至上午11點50分，持續走揚中，而機器人概念股盤中同步...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
殺不死的記憶體！華邦電狂飆4%「湧進15萬大量」大摩：漲價循環剛開始
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導上週五（21日）美股強勢收紅，帶動今（24日）台股止跌反彈，前一週遭重挫的記憶體族群也一併回神。截至10點20分，華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 9 小時前
200萬股民快達陣！0050週增7.4萬人 2檔高股息ETF也有破萬人上車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50（0050）與主要高股息ETF，0050週增7.4萬人奪冠，並...FTNN新聞網 ・ 12 小時前