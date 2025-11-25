台積電亞利桑那州「Fab 21」廠傳電力故障 數千片晶圓「秒」報廢

針對台積電亞利桑那州「Fab21」工廠在今年第三季度淨利暴跌 99% 的現象，有外國媒體爆料稱，可能與該工廠在 9 月中旬時發生的一起「電力故障」事故有關。 圖：翻攝自台積電官網

[Newtalk新聞] 台積電在美國亞利桑那州設立的「Fab21」大型晶圓廠於 2024 年第四季度起投入生產，並成功實現 4 奈米製程晶片的量產目標，自今年( 2025 年)第一季起開始獲利。然而，「Fab21」工廠的淨利潤卻在第三季度時暴跌 99% ，相關現象引發海內外投資人廣泛議論。就在此時，有外媒爆料稱，此次淨利大幅下跌的主要原因，可能與該工廠 9 月中旬發生的一起「電力故障」事故有關。

長期關注晶片產業的新聞平台《Culpium》於 24 日發布報導，宣稱台積電的「Fab21」工廠曾在 9 月中旬時發生緊急停電事故，導致工廠的工業氣體供應設施停止運作，工廠的生產作業也被迫中斷數小時，數千片準備向蘋果、輝達等重要客戶供應的晶片也被迫遭到報廢。

該報導表示，此次的停電事故與英國工業氣體和工程公司「林德公司」有關。報導稱，雖然台積電在台灣的工廠採用自有的氣體供應系統，但在建造「Fab21」工廠時，選擇將氣體供應的相關業務外包給林德公司，質疑造成此次大規模停產的主要原因，與林德公司設備電力故障有關。

該報導指出，停產事件發生後，台積電立即與林德公司取得聯繫，並要求對方查明、糾正可能造成停電的原因。然而，截至目前為止，林德公司尚未針對《Culpium》提問的電子郵件進行回應。該報導認為，此次的停產事件可能是導致「Fab21」工廠第三季度淨利暴跌 99% 的主要原因，推測停產與後續的報廢大幅降低了該工廠的實際獲利情形。

報導稱，由於晶圓設備十分昂貴，台積電的晶圓工廠大多維持 24 小時不間斷運作的模式，「即使只停產一個小時，也可能對該公司造成數百萬美元的損失」。另外，由於停產事件發生在第三季度末尾，台積電幾乎沒有時間擴大生產，彌補因停產而損失的產能。

該報導認為，雖然此次事件對台積電與客戶間關係的影響「微乎其微」，但在海外建設工廠且無法依賴合作的台灣公司時，台積電仍可能面臨許多挑戰，「在亞利桑那州建造工廠以及安裝設備的過程，就是一次跨文化適應的測試」。

