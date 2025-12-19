台積電亞利桑那廠明夏安裝3奈米設備 工程師分批回台受訓，拚2027年量產

台積電（TSMC）美國亞利桑那先進製程布局，正從建廠階段邁向技術移植與實際產出的關鍵時刻。根據「日經亞洲」與科技媒體 Wccftech 報導，台積電預定明（2026）年夏季，在亞利桑那州第二座晶圓廠安裝3奈米先進製程設備，為2027年啟動量產目標鋪路。

為加速先進製程在美國落地，台積電也同步啟動人才培訓計畫，分批派遣數百名亞利桑那廠工程師返台，接受 3奈米與2奈米製程訓練，為後續更先進節點的試產與量產做好準備。

「日經亞洲」引述多名知情人士指出，第二座亞利桑那晶圓廠的設備進駐時程，預計落在 2026年第三季（7～9月），較原先規劃的2028年投產時程明顯提前。此一調整，呼應台積電董事長暨執行長魏哲家先前提出加快美國產能建置的策略方向。

事實上，亞利桑那布局已不只是規劃藍圖。「日經亞洲」指出，台積電首座設於海外、同樣位於亞利桑那州的先進晶圓廠，已開始為蘋果生產部分晶片，並投入輝達最新Blackwell人工智慧晶片製造，象徵台積電先進製程首次在台灣以外地區實際投產。

隨著投資規模擴大，亞利桑那州的重要性也持續升高。「日經亞洲」先前報導，鳳凰城北部正朝向成為台積電最先進晶片生產聚落發展，愈來愈多供應商表態有意跟隨主要客戶赴美投資，逐步形成在地供應鏈。

不過，業界人士指出，先進製程晶圓廠在設備安裝完成後，仍需近一年時間進行產線認證與產能爬坡。以3奈米製程為例，製造步驟已超過千道，技術移轉與驗證複雜度高，這也是台積電必須同步推動工程師返台受訓的重要原因。

Wccftech報導指出，目前亞利桑那第一座晶圓廠仍以4奈米、5奈米製程為主，透過工程師回台學習3奈米與2奈米細節，有助於未來美國廠順利銜接更先進節點。

需求面方面，在人工智慧（AI）熱潮帶動下，「日經亞洲」指出，今年第三季台積電來自美國客戶的營收占比已升至76%。使用台積電先進製程的主要客戶，多為美國企業，包括輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)、超微（AMD）、英特爾（Intel）與 Google，也成為推動亞利桑那州先進製程加速的關鍵力量。

2025年11月8日，台積電董事長魏哲家（左一）、輝達執行長黃仁勳（右三）8日出席2025年台積電運動會。（顏麟宇攝）

相較之下，台積電在其他海外據點的擴產步調則趨於保守。「日經亞洲」先前報導，台積電已暫停日本熊本第二座晶圓廠建設，並重新評估市場需求與製程規劃，成熟製程晶片需求復甦緩慢，也影響相關設備安裝進度。

從長期規劃來看，台積電在亞利桑那州總投資金額已達1650 億美元，規劃建置5座晶圓廠、2座先進封裝廠與一座研發中心。整體計畫完成後，台積電預期約30%的最先進製程晶片，將可在美國生產。

「日經亞洲」向台積電詢問亞利桑那州佈局最新進度，台積電未進一步評論細節，僅轉述魏哲家 10 月的公開談話表示，在美國主要客戶，以及聯邦、州與地方政府的支持下，亞利桑那州產能擴建正依計畫穩健推進。

隨著設備即將進駐與人才培訓同步展開，台積電能否如期在 2027 年啟動 3 奈米量產，將成為美國是否具備先進晶片製造能力的重要指標，也將牽動 AI 時代全球半導體供應鏈的布局走向。



