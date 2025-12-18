台積電亞利桑那廠進度超前！目標「3奈米晶片2027年量產」，海外最先進生產聚落成型

《日經亞洲》報導，台積電 2026 年夏季將在美國亞利桑那州第二座廠，安裝3奈米晶片製造設備，目標是 2027 年啟動 3 奈米晶片量產，比原訂的 2028 年提早一年。與此同時，受成熟製程需求疲軟影響，台積電在日本的熊本二廠卻傳出暫時停工。

美國廠產能擴充「超車」一年

《日經亞洲》指出，亞利桑那州二廠進度的加速，符合台積電董事長暨執行長魏哲家先前喊出將美國量產時程「提前數季」的目標。當前已開始為蘋果（Apple）及輝達（Nvidia）生產最新的 Blackwell AI 晶片。

但產業高層告訴《日經亞洲》，設備安裝進入晶圓廠後，生產線的認證與產能提升可能需要長達一年的時間。更先進的晶片生產可能需要更久，因為涉及的工序已增加到超過 1,000 道，並且需要大量的作業將製程轉移並驗證至另一座工廠。

即便如此，台積電亞利桑那州的總體規劃規模驚人，總投資額達 1,650 億美元（約新台幣 5.2 兆元），最終目標包含五座晶圓廠、兩座先進封裝廠及研發中心。完工後，預計台積電約 30% 的最先進製程產能將落腳美國。隨著更多供應商表達有意追隨關鍵客戶進行投資，北鳳凰城正逐步形成台積電最先進的海外生產聚落。

受惠於 AI 熱潮助攻，今年第三季（7 月至 9 月）台積電來自美國客戶的營收佔比已高達 76%。包括輝達、蘋果、超微（AMD）、英特爾和 Google 等科技巨頭，皆是台積電先進製程的主要買家。

消費需求緩慢，日本熊本二廠傳暫緩

相較於美國的積極擴張，台積電在日本的腳步則有所放緩。《日經亞洲》稱，由於消費性電子、工業及車用晶片的成熟製程需求緩慢復甦，台積電已暫停熊本二廠的建設工程。公司目前正重新評估未來需求，並考慮是否調整策略。

針對相關報導，台積電重申魏哲家 10 月份的說法：「在我們領先的美國客戶以及美國聯邦、州和市政府的強力合作與支持下，我們將持續加快在亞利桑那州的產能擴充。我們正取得具體進展，並良好地執行計畫。」

