台積電亞利桑那設廠 紐時：帶來繁榮活躍台灣社群

（中央社鳳凰城5日綜合外電報導）台積電正在美國亞利桑那州建造先進電腦晶片工廠，促使大量台灣專業技術勞工攜家帶眷湧入當地，許多人選擇落腳該州首府鳳凰城北部一處被稱為「台積電村」的社區，讓當地愈來愈具台灣味。

「紐約時報」（The New York Times）記者古德曼（Peter S. Goodman）以「台灣家庭在亞利桑那州沙漠建立社群與工廠」（In Arizona Desert, Taiwanese Families Create Community and Build a Factory）為標題撰寫專題報導。

古德曼寫道，這些台灣新移民面臨諸多挑戰，例如適應當地的郊區生活及夏季高達攝氏43度的高溫，但他們也讓大鳳凰城（Greater Phoenix）這處寧靜偏遠的地帶搖身一變，成為迅速發展的台灣社區。

從珍珠奶茶店到提供中文服務的律師事務所、保險公司，為台積電員工及其家屬服務的商家紛紛湧現。

前壹電視新聞主播李美萱由於先生在台積電負責品管職務，兩年前帶著仍在襁褓的雙胞胎子女來到此地，當時她在這裡沒有認識的人、英語能力有限也無法開車，同時飽受產後憂鬱症困擾。

所幸在台積電村（TSMC Village）的生活很快為她提供了歸屬感，她組織起一群養育幼兒的母親，大家會在周邊遊樂場舉辦聚會活動。

由於附近少有中式餐廳，她們一起參加烹飪課學習做餛飩、手擀麵和糕點，李美萱說道：「想吃什麼就得自己學著做。」她的團體如今已有220人。

古德曼報導，會說中英語的31歲房地產經紀人蒂娜．盧（Tina Lu，音譯）專為初來乍到的台灣家庭尋找房源，她的客戶多為台積電或其供應商員工，他們往往對當地房價之低廉感到驚訝。

她帶客戶去看城市邊緣外的普通平房，或是能看到高速公路的聯排別墅，社區游泳池、遊樂場和烤肉空間令他們感到心動。

蒂娜．盧談到：「他們會說：『哇，整棟房子才要價70萬美元（約新台幣2190萬元）。』不管房子有多小，他們都很喜歡，而且覺得很便宜。」

蒂娜．盧的客戶大多來自某位朋友推薦，這位朋友的先生也在台積電工作。她會把客戶介紹給能說中文的貸款經紀人和室內設計師，帶客戶去買油漆和磁磚，還教他們如何用網路購買亞洲食材。

她的丈夫陳霆（Ting Chen，音譯）則從事珍珠奶茶原料進口業務，為當地珍奶店供貨。

古德曼指出，台灣文化對當地的影響隨處可見：熱門連鎖棒壘球打擊場品牌大魯閣最近在梅薩（Mesa）展店；以小籠包聞名的鼎泰豐將在斯科斯岱（Scottsdale）開分店；中華航空也將開通每週3班的鳳凰城與台北直航班機。

也有台積電員工的配偶投入創業，為社區提供服務。例如39歲的伊娃．凌（Iwa Ling，音譯）兩年前隨丈夫搬至鳳凰城定居，她最近開了一家主打台式午餐的So Good Kitchen，每天會向台積電工廠配送100多份餐點。

他們夫妻近期搬進一棟新房，面積是他們台北舊公寓的兩倍，但價格只有一半。儘管她想念台灣的便利生活，但並不那麼懷念擁擠人潮和機車噪音。（編輯：洪培英）1141205