台積電亮眼財報、AI需求強勁！美股全線收漲

▲科技股反彈，加上銀行股加持，美股主要指數15日皆收漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電15日公布亮眼的財報，顯示人工智能（AI）晶片需求強勁，刺激科技股反彈，加上銀行股加持，美股主要指數當天皆收漲。

綜合財經外媒《CNBC》等報導，博克資本投資公司（Bokeh Capital Partners）首席投資官福雷斯特（Kim Forrest）表示，台積電的財報、資本開支預測高於預期等跡象顯示，目前AI產業未必存在泡沫，未來還將投入大量資金來擴大產能。

15日收盤，美股道瓊工業指數上漲292.81點或0.60%，收49442.44點；標普500指數上漲17.87點或0.26%，收6944.47點；那斯達克指數上漲58.27點或0.25%，收23530.02點；費城半導體指數上漲135.82點或1.76%，收7837.30點。

廣告 廣告

台積電ADR則大漲14.53美元或4.44％，收341.64美元。

此外，高盛、摩根士丹利等大行，第4季獲利皆超出華爾街預期，股價分別上漲4.66%、5.78%。最新的經濟數據也顯示，美國就業市場穩健，截至1月10日當週的首次申請失業救濟人數為19.8萬人，低於專家預期的21.5萬人。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電ADR勁揚6％領漲！晶片股帶頭點火 美股早盤主要指數齊漲

最高法院未裁決川普關稅！地緣政治仍緊張 美股受壓、那指收跌1%

美股主要指數齊跌！那斯達克指數挫逾200點 不確定因素升溫拖累