台積電人事隱憂1／掌AI晶片技術、領軍3奈米製程狠甩三星 台積電兩大明日之星起底

擔任美國廠救火隊長的王英郎（右），被視為台積電明日之星，曾屢創台積電最年輕主管的紀錄；負責台積電先進製程研發的副總經理張宗生（左），重要性與日俱增。（清華大學校友會提供／翻攝台積電官網）

台積電目前有2位副總經理被看好獲得栽培成為未來領導人的明日之星，一個是赴美救火成功的王英郎，另外一個是主掌先進製程帥印的張宗生，王英郎藉由AI調校設備維持生產品質的創舉，對台積電製程往前推進至關重要，張宗生負責的先進製程則是台積電遙遙領先三星、英特爾等競爭對手，壟斷全球AI晶片代工市場的關鍵。

台積電內部人士對本刊透露，派赴美國亞利桑那廠解決建廠及量產進度延宕的救火隊長—副總經理王英郎，原本年初就要升任資深副總，各界都以為這次回台就能高升，但至今已2個月，升遷案仍未拍板。

「王英郎正面對負責先進製程的副總經理張宗生的強力挑戰。由於先進製程是台積電遙遙領先三星、英特爾，壟斷全球九成以上AI晶片市場的關鍵。」知情人士對本刊說，「張宗生負責先進製程，他懂的技術很少人可以取代，截至今年第三季為止，先進製程占公司整體營收比重已經達到74％，台積電可以讓他離開嗎？王英郎的確很有一套，支持他的人也很多，但是他專長的工廠營運，內部懂的人也較多，所以對CC來說，很難不深思利弊得失。」

半導體界暱稱「阿郎」的王英郎，不僅是台積電歷任最年輕的副理、技術處長和廠長，49歲升副總經理，創下台積電最年輕副總紀錄，在台積電的官方網站上，王英郎的排名也是副總經理群的領頭羊。

「除成功救火美國廠帶入量產，阿郎也是在7奈米量產與英特爾決戰取勝的關鍵人物，由於7奈米無法完全由人工調機，他藉重AI調校設備維持生產品質的創舉，對台積電製程往前推進非常重要。」曾跟王英郎打拚的同事透露。

比王英郎晚3年才升副總的張宗生，台積電內部則稱他為「生哥」。平常就大量閱讀論文的張宗生，常要求團隊跟進廣泛讀論文。「他常說：『要做更先進製程的研究，就得讀更多。』還說：『要有50％的時間，讓員工去想新的事情。』」率領4,000名研發大軍的張宗生自有一套領導哲學。

在張宗生帶領下，台積電3奈米製程不但遙遙領先、訂單爆滿，就連過去的競爭對手三星，也變成了台積電的客戶，因此，今年在產能增加6成的情況下仍供不應求，高雄最新的2奈米廠也由他掌帥印。

王、張2人在台積電中生代中表現傑出，就連創辦人張忠謀也透露：「退休後，王英郎、張宗生都會來看我，2人就像雙胞胎常常坐在一起。一人負責生產製造，一個負責研發，2人密切合作就是台積電的致勝關鍵，」可見2人在半導體教父心中的重要性。

「這次羅唯仁跳槽英特爾，更讓身為掌門人的魏哲家，必須權衡維護公司團結、增進競爭力，以及培養人才等方面的利弊得失，通盤考量以後才能決定，究竟是拔擢誰，為此，魏哲家已陷入兩難之局。」業內人士觀察。

