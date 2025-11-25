台積電人事隱憂2／羅唯仁帶槍投靠英特爾 半導體廠董事長：可能縮短學習曲線
台積電前資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾，和碩董事長童子賢認為，如果只是一個人的話，影響比較輕微，但是如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。一名半導體廠董事長則對本刊表示，台積電今天的技術層次，有太多細節和眉角，要全面掌握的機率不高，但縮短學習曲線，是有可能的。
台積電前研發處長梁孟松跳槽到中芯的衝擊，至今尚且未止息，位階比梁孟松更高一階的羅唯仁，如果帶著數十箱機密資料跳槽到英特爾，會颳起更大的風暴嗎？
長期觀察科技業變化的和碩董事長童子賢就直言，「如果是一個人的話，影響較輕微。但如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。」但他也認為，英特爾的製程結構與台積電不同，一個人去影響有限。「英特爾擅長垂直整合，把自家產品導入自家製程；台積電卻必須一次服務5個大客戶、30個中型客戶、上百個小客戶，並能因應不同設計做製程微調且保持高良率，如果沒有團隊協助，很難做起來。」
一名半導體廠董事長也贊同童子賢的說法，他表示，「台積電今天的技術層次，有太多細節和眉角，要全面掌握的機率不高，但縮短學習曲線，是有可能的。」
今年75歲，跳槽英特爾引發軒然大波的羅唯仁，畢業於台大物理系、擁有美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學碩士和博士學位。不但曾擔任過英特爾廠長，在台積電也一路擔綱研發副總、先進技術事業副總，以及技術研發暨企業策略發展資深副總等職，他也是向張忠謀提出夜鷹計畫，以研發團隊24小時不間斷加速推進，成功跨越10奈米的重要推手。「正因戰功卓著，為禮遇羅唯仁，台積電甚至讓他延了8年才退休。」知情人士說。
剛傳出羅唯仁跳槽英特爾消息時，一名台積電的主管就對本刊說：「公司續聘他那麼多次，已對他很好，況且都已經75歲，不太可能會跳到英特爾吧。」但沒隔幾天，羅唯仁就傳出在10月底已進入英特爾任職，讓台積電內部震撼不已。
據台積電內規，資深副總67歲就該屆齡退休，如要延後退休就必須每年提到董事會同意，羅唯仁已連續8年延退，今年卻不繼續延任，台積電內部認為，可能就是為了拔擢中生代考量。
更多鏡週刊報導
台積電人事隱憂3／前車之鑑！台積叛將跳槽三星再到中芯 梁孟松衝擊至今還沒停
台積電人事隱憂4／台積電接班安排水很深 揭張忠謀、魏哲家的最大難題
其他人也在看
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 16 小時前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 21 小時前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 1 天前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 1 天前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
幣圈寒冬重擊川普家族！財富慘蒸發10億美元
[NOWnews今日新聞]近期加密貨幣市場疲軟，台灣知名藝人「麻吉大哥」黃立成被傳連續爆倉，資產大幅縮水。事實上，許多加密貨幣投資人在這波向下修正的行情中均慘賠，包括美國總統川普家族也是如此，根據彭博...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
科技巨頭大量發債投資AI 加劇市況壓力
MoneyDJ新聞 2025-11-24 12:54:04 黃智勤 發佈專家分析，華爾街努力消化科技公司為投資人工智慧(AI)而發行的大量新債券，加劇了近期的市場壓力。 華爾街日報報導，Dealogic數據顯示，亞馬遜、Alphabet、Meta、甲骨文等超大規模科技公司自9月以來累計發行900億美元的投資等級債券，超過了過去40個月的發行量。 TeraWulf、Cipher Mining等從比特幣起家的AI資料中心開發商也發行規模逾70億美元的低評級債券，因此需支付高額利息，債券價格也持續下滑，從而加劇市場對其信用狀況的擔憂。為債券提供保險的CDS（信用違約交換）成本不斷攀升，加劇市場負面情緒。 Janus Henderson Investors跨行業信貸主管John Lloyd指出，如今各個市場之間的聯繫非常緊密，若AI股遭到拋售，信貸市場處境也不容樂觀。 近來科技股賣壓出籠，投資人拋售AI概念股，並權衡企業投入資金與未來潛在回報的比例，軟體巨頭甲骨文(Oracle)繼9月創高以來崩跌四成，Meta、Palantir和AMD也從高點回檔逾二成。 投資銀行高盛(Goldman SacMoneydj理財網 ・ 1 天前
20檔IPO無力 跌破承銷價
今年台股雖強勢大漲，然而並非所有上市櫃IPO掛牌公司都享受到「掛牌蜜月期」，統計今年60家企業上市櫃掛牌，其中20家慘遭滑鐵爐，「摜破承銷價」。如永擎（7711）及東方風能（7786）近日上市碰到台股重挫，致上市後股價先上後下，目前股價均已跌破承銷價。工商時報 ・ 1 天前
航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空今年10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點－鳳凰城。三大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈
美股週二（25）日收高，美股四大指數全面反彈，台指期夜盤強勢收高，台股今（26）日開盤有望延續反彈氣勢。道瓊指數大漲664點、標普500上漲0.9%、那斯達克收揚0.7%。費半指數也小漲0.16%，整體市場情緒明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲247點、台積電期貨盤同步上漲15元，顯示多頭動能回溫。而市場融資餘額單日增加49億元，散戶情緒也跟著升溫，今日台股有望在買氣支撐下持續反彈。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
Jeep 12 月亮相確認！亞太首座 Stellantis Brand House 據點台中立成！
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 Stellantis Brand House 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 Stellantis Brand House 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
台股震盪 電子權值股F4回檔 何時進場？專家說法一次看
[Newtalk新聞] 近期台股在全球經濟與政策因素的影響下，出現一定的震盪，尤其是台積電、鴻海與台達電等龍頭企業，短期出現波動大，以下是國泰證期整理解析本周台股新動向： 1、廣達 廣達旗下雲達科技於美國2025年超級運算大會(SC25)展示多項AI基礎設施解決方案。廣達AI伺服器能見度已到2027年，中長線成長動能穩健，但近期投信賣壓擴大、股價短期均線呈空頭排列，建議短線投資人觀望應對。 2、東元 東元與鴻海策略合作搶攻全球AI資料中心市場，於21參加鴻海科技日，展示模組化資料中心（MDC）方案及電動車動力系統。東元第三季稅後淨利41.89億元，年減8.4%、股價跌破季線後未見明顯反彈，建議短線投資人保守以對。 3、元太 元太19日法說會公布亮眼財報，2025年前三季營收達291億元，年增29%、稅後淨利94億元，創歷史新高，EPS 8.17元。元太前三季獲利超越去年全年，董事長看好明年營收和獲利創新高。股價站上短期均線，建議沿十日線偏多操作。 4、台積電 美國商務部週三(19日)已核准美國企業向沙烏地阿拉伯及阿聯的兩家公司銷售最多約達七萬顆的輝達Blackwell系列高階AI晶片，新頭殼 ・ 1 天前
〈美股盤後〉科技股強勢反攻 博通暴漲11% 川普四月訪中
美國股市周一 (24 日) 上漲，在市場對美國聯準會 (Fed)12 月降息的預期升高下，投資人得以忽略科技股估值偏高的疑慮。同時，美國總統川普表示，他已接受中國領導人習近平的邀請，將於四月訪問北京。鉅亨網 ・ 1 天前
愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！
愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！EBC東森新聞 ・ 1 天前
台股開戶破1366萬戶！30歲以下新戶占六成 這2檔混搭正當時
10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，根據證交所公告，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇元和觀點》閃過兩次股災！巴菲特看不懂AI 警示什麼風險？
[Newtalk新聞] 近年來，股神巴菲特的動向成為了全球投資者瞩目的焦點。大家熟知的巴菲特，不僅以其長期持有策略而聞名，更因其在股市上的大手筆投資而屢屢創下佳績。然而，巴菲特的一些操作卻也引發省思，來看看他策略的背後，究竟透露了什麼警告？ 這是1999年科技股狂飆時，巴菲特曾被質疑：「已經跟不上新時代了？」令人印象深刻的是他老人家卻緩緩道：「我確實看不懂這些公司的盈利模式，但我知道，當潮水退去，最終還是要回歸到企業如何賺錢的基本問題。」 再來就是2007年，巴菲特也曾警告金融衍生品的風險，並選擇撤出高風險資產。他曾在一封致股東信中，將當時衍生品市場的風險形容為「計時炸彈（time bombs）。」 巴菲特的這兩次言論，一直是市場熱議的焦點，為他總能在2000年互聯網泡沫與2008年金融危機期間，成功避開風險，保護自己的投資。 引發關注的是巴菲特近期的言論，他曾坦言「看不懂AI」、「不太懂AI」，這一表態暗示他對AI泡沫的潛在擔憂。 尤其是當市場在美聯儲降息後迅速反彈，科技股（特別是以NVIDIA為代表的AI公司）屢創新高時。 巴菲特卻選擇大規模賣出股票，尤其是減持了他不再看好的科技股新頭殼 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前