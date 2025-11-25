台積電人事隱憂3／前車之鑑！台積叛將跳槽三星再到中芯 梁孟松衝擊至今還沒停

梁孟松先後跳槽三星和中芯，對台積電造成傷害。（今周刊）

台積電前資深研發長梁孟松因不滿人事安排，跳槽到三星之後，搶走台積電原本獨佔的iPhone晶片訂單，最高法院判定梁孟松不得為三星提供服務後，梁孟松跳槽中芯，又協助中芯把28奈米和14奈米的晶片導入量產，導致成熟晶片價格快速下跌，如今梁孟松帶來的傷害仍未停歇，為避免毛利率受到成熟製程晶片價格繼續下跌影響，台積電6吋廠已經決定2年內逐步退出，8吋的老廠據傳也規劃賣給世界先進。

台積電內部盛傳，這次爆發退休老將羅唯仁跳槽英特爾事件，最重要關鍵，就是他不滿人事安排。「CC（魏哲家）去年升任董事長後，羅唯仁原希望更上一層樓，結果董事會並未批准延後退休申請，自認被虧待的他決定跳槽英特爾，就是要讓台積電付出代價。」內部人士透露。

「就像創辦人張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，人稱蔣爸的蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，自視甚高的羅唯仁，自認也是CEO（執行長）的料，所以也走跟蔣爸相同的路。」老台積人形容。

人事擺不平，導致人才出走已非首樁。像是在台積電創辦人張忠謀在任時，就曾發生梁孟松與孫元成2人競爭研發主管。「結果孫元成勝出，梁孟松被調離研發部門外派歐洲，不滿升遷安排的梁決定跳槽三星，造成台積電相當大的傷害。」回憶這段往事，一位老台積人搖著頭說。

正因成功挖角梁孟松，讓三星能從28奈米製程直攻14奈米，技術一次跳躍三個世代，不僅比台積電的16奈米製程，早了半年推出，還讓三星成功從台積電手中搶下獨占的iPhone晶片生意。「台積電只好對三星提告，最高法院判決梁孟松不得繼續為三星服務後，才遏止三星的追擊。」資深業內人士說。

不過，麻煩並未解決，就在梁孟松被迫離開三星後，他又跳槽到中芯國際擔任執行長，協助中芯順利量產28與14奈米製程，這幾年中芯成熟製程不斷坐大，現在更導致成熟製程供給過剩，威脅除了台積電之外的台灣同業。

「在梁孟松帶領下，中芯已在成熟製程躍居領先，只要產能全開出來，包括聯電、力積電等台灣成熟製程同業都會很慘，就像面板一樣，有中國政府補貼，連我們都考慮找中芯代工，因為價格是台灣的75折，怎麼跟他們競爭？」一位IC設計業老闆形容。

「絕對要注意台積電人才流失中國的問題，如果我是中國業者就會大量使用。」不願具名的台積電主管透露，「現在就連台積電成熟製程也感受中芯的壓力，6吋廠已宣布2年內要退出，接下來台灣的4座8吋老晶圓廠也可能會轉賣給世界先進。」

