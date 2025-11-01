「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。
謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續上漲19.94%，威力強大。今年南韓股市大漲逾70%，非常不可思議。第二名是日本的日經指數，10月大漲7478.71，漲幅16.64%，東證指數也有6.19%的漲幅。
謝金河指出，第三名是費城半導體指數上漲13.48%，排在後面的是台灣的加權指數，台股上漲2412.81，漲幅9.34%。這是全球表現最亮眼的市場，也印證了「晶片力就是國力」。歐洲股市10月下跌居多，荷蘭上漲3.04%，也是因為有ASML，這正呈現半導體關鍵五國的威力。
台積電漲幅只能算「中規中矩」
謝金河說明，台股的大漲以台積電為核心，不過台積電今年上漲39.75%，只能算是中規中矩，比起今年記憶體的大狂奔，相差很大。今年南韓股市大漲，海力士是焦點，海力士從73100韓元漲到579000韓元，今日大漲239%，最大漲幅692%，海力士大漲也帶動三星的上漲，三星從49900漲到108800韓元，漲幅超過1倍。
謝金河提到，今年記憶體完全集中在HBM（高頻寬記憶體），海力士已經預告2026年產能已經被掃光，現在卯足全力在HBM4。看起來這一波AI帶動的記憶體狂熱，這個火好像不容易澆息。
日本股市衝破5萬點 這幾類股成亮點
謝金河續指，今年的記憶體從HBM燃燒，也讓低階的DDR3、DDR4及DDR5也跟著吃香喝辣。另一邊是快閃記憶體，海力士及三星也是贏家，今年日本的鎧俠一飛衝天，股價從1440漲到11110日圓，今年大漲超過600%。日經指數上漲至52411.34，除了最早的五大商社、三大軍工股，這次整個半導體產業鏈全面甦醒，愛德萬從4703大漲到23675日圓，愛德萬大漲帶動泰瑞達，整個測試機台族群都帶動，也激勵了台灣的鴻勁和致茂。
謝金河進一步表示，這次日本股市有很多設備、材料、特用化學品都被帶動。生產光纖網路的藤倉Fujikura，股價從500日圓一口氣漲到20995日圓，很多我們不太熟悉的企業，突然股價翻轉10倍。1986年之前，日本是半導體大國，這次日本首相高市早苗矢志要恢復昔日半導體榮耀，這個產業可能才正要開始，這是日本股市越過5萬關卡仍然強勁有力的元素。
「台股的重心在台積電，但重點是在附著在台積電旁邊的供應鏈！」謝金河直言，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。
